GTA 6 hayranları, dedektif gibi iz peşinde: İkinci fragman için 2 tarih konuşuluyor

25 Aralık 2024 16:59 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 17:02

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hayranlarının 2. fragman için bekleyişi sürüyor. Adeta dedektif gibi her yerde yeni fragmanın yayınlanacağı tarihe dair bir iz arayan bazı kullanıcılar ise nihayet aradıklarını bulmuş olabilir. İşte detaylar.

GTA 6’nın çıkacağı tarih kesinleşti! Herkes bu oyunu bekliyor

GTA 6’nın çıkacağı tarih kesinleşti! Herkes bu oyunu bekliyor

GTA 6​ hayranları, uzun süredir bekledikleri ikinci fragman​ için geri sayıma geçmiş durumda. Ancak bir Reddit teorisi, oyun dünyasını adeta salladı. Hayranlar, Rockstar Games​'in gizemli ipuçlarını takip ederek, 27 Aralık 2024'te yeni bir fragman geleceği teorisini ortaya attı. Bu teori, ay döngülerinden plakalara, hatta kedilerin tüy şekillerine kadar uzanan detaylara dayanmakta.

GTA 6 HAYRANLARI, "27" SAYISINA KAFAYI TAKTI

Rockstar Games'te bir geliştiricinin paylaştığı bir gönderi, dikkatli gözler için bir hazineye dönüştü. Gönderide Rockstar sweatshirt'ü, kağıt torba ve kedi bulunuyordu. Ancak detaylı incelemelerde, sweatshirt üzerindeki kedi tüylerinin VI (6) harfini oluşturduğu ve yanındaki kağıtta bir "27 Auto Sales" dükkanının telefon numarasının bulunduğu fark edildi.

Bu noktadan sonra hayranlar, 27 sayısını işaret eden diğer ipuçlarını bulmak için seferber oldu ve şu tespitlere ulaştılar:

Rockstar Games'in Instagram hesabında 27 gönderi bulunuyor.

GTA 6'nın ilk fragmanında 27. saniyede bir araba üzerinde "27" yazılı.

Los Santos Devlet Polisi araçlarından birinin plaka numarası, rakamları toplandığında 27 ediyor.

GTA 6 YENİ FRAGMANI NE ZAMAN GELECEK?

Bazı hayranlar, bu teoriyi çok daha ileri götürdü. Ay döngüsünün 27 gün sürdüğüne dikkat çekenler, Rockstar Games'in büyük duyurularını ay takvimine göre planladığını iddia ediyor. Bu teori, özellikle GTA Online'da görülen bir Waning Gibbous ay görüntüsüyle gündeme geldi.

Hayranların dikkat çektiği diğer bağlantılar ise şöyle:

GTA 6'nın ilk fragmanı 1 Aralık 2023'te, Waning Gibbous ay evresinde yayınlandı.

Red Dead Redemption 2'nin ilk fragmanı 20 Ekim 2016'da, yine bu ay evresindeydi.

Eğer bu teori doğruysa, Rockstar Games yeni fragmanını bir sonraki Waning Gibbous evresi olan 19 Ocak 2025'te de yayınlayabilir.