GTA 6 hayranlarını sevindiren gelişme! İkinci fragman için harekete geçildi 

02 Aralık 2024 19:30 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 19:31

Hayranlar tarafından on yılı aşkın süredir heyecanla beklenen GTA 6 için yeni bir teori daha ortaya atıldı. İlk fragmanının yayınlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen, oyunla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak zor olsa da yeni bir gelişme yaşandı. GTA 6'ya ait yeni fragmanın çıkacağı ise YouTube'daki yeni gelişme sonrası iddia edildi.

GTA 6​'nın uzun süredir beklenen ikinci fragmanına ilişkin yeni iddia ortaya atıldı. İlk fragmanının yayınlanmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen, Rockstar Games​ tarafından oyunla ilgili detaylı bir açıklama gelmiş değil. Ancak, son günlerde yaşanan ilginç gelişme, hayranları heyecanlandırdı.

GTA 6 SAYFAYI HEYECANLANDIRDI!

Rockstar Games’in resmi YouTube​ kanalında fark edilen bir detay, yeni fragmanın yaklaştığı yönündeki spekülasyonları alevlendirdi. Bir Reddit​ kullanıcısı, kanal üzerindeki bir oynatma listesinin güncellendiğini fark etti. İlginç bir şekilde, bu listede yalnızca GTA 6'nın ilk fragmanı yer alıyor.

Oynatma listesinin başlığı "Untitled List" (Başlıksız Liste) olarak görünüyor ve herhangi başka bir video içermiyor. Üstelik, Rockstar Games'in diğer listelerinde yer alan kanal adı ve oluşturucu bilgileri bu listede bulunmuyor.

Güncellenen liste sonrası, hayranlar arasında ikinci fragmanın yakın zamanda yayınlanabileceğine dair teorilerin güçlenmesine neden oldu.