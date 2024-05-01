GTA 6 henüz çıkmadan bir oyun sitesinde 2 bin 422 TL'ye satışa sunuldu

01 May 2024 14:50 - Güncelleme : 01 May 2024 13:31

Bir oyun sitesi, GTA 6 için ürün anahtarlarını 69,99 eurodan (2 bin 422 TL) satışa çıkardı. Bu satış, oyunun henüz resmi bir çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmadan gerçekleşti. Oyunun yapımcı firması Rockstar Games tarafından resmi bir açıklama bulunmamakta. Detaylar haberimizde!

Oyun dünyasında sıkça görülen bir durum olan ön sipariş, GTA 6 için de mevcut.

Ancak, oyunun resmi çıkış tarihi ve fiyatının belirlenmemiş olması, bu erken satış hamlesini riskli hale getiriyor.

Oyun çıktığında elinizdeki ürün anahtarı ne işe yarayacak? Bu sorunun yanıtı belirsiz.

GTA 6'nın konsollara 2025'te çıkacağı bilinse de, ön sipariş vermenin getireceği avantajlar ve riskler net değil.

Dolayısıyla, oyunseverlere, bu tür erken satışlara karşı dikkatli olmaları ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmaları öneriliyor.

GTA 6'nın çıkışıyla birlikte, her platformda erişilebilir olacağını unutmamak önemli.