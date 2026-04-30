GTA 6 heyecanlandıran haber geldi

Serhat Yıldız
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 15:23
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 15:23
Oyun dünyasının belki de en çok konuşulan yapımı Grand Theft Auto VI için beklenen hareketlilik nihayet kapıda. Uzun süredir sessizliğini koruyan Rockstar Games cephesinden bu kez somut bir sinyal geldi.

Ana şirket Take-Two Interactive’ın CEO’su Strauss Zelnick, oyunun pazarlama sürecinin “çok yakında” başlayacağını açıkladı.

FRAGMAN VE OYNANIŞ GÖRÜNTÜLERİ YOLDA

Zelnick’in sözleri, aslında uzun süredir merak edilen o soruya da dolaylı bir cevap veriyor: “Yeni içerikler ne zaman gelecek?”

Görünen o ki Rockstar, klasik uzun soluklu tanıtım kampanyalarından yine uzak duracak. Bunun yerine daha kısa ama etkisi yüksek bir pazarlama planı devreye girecek. Yani, çıkış tarihine yakın dönemde peş peşe fragmanlar, oynanış videoları ve detaylı tanıtımlar görmemiz sürpriz olmayacak.

Açıkçası bu strateji pek de yabancı değil. Şirket daha önce Grand Theft Auto V ve Red Dead Redemption 2 gibi büyük yapımlarda da benzer bir yol izlemişti. Kısa sürede yüksek etki oluşturmak… Rockstar’ın sevdiği oyun bu.

SESSİZLİK BİLİNÇLİYMİŞ

Hatırlanacağı üzere GTA 6’nın ilk fragmanı Aralık 2023’te yayınlanmış ve kısa sürede rekor kırmıştı. Ancak o günden sonra adeta bir sessizlik perdesi çekildi. Ne yeni bir video ne de detaylı bir açıklama geldi.

İşte bu son açıklamalar, o sessizliğin tesadüf olmadığını net şekilde ortaya koyuyor. Yani bekleyiş, planlı bir sürecin parçasıymış.

Zelnick’in “yakında” ifadesi net bir tarih vermiyor belki ama şunu söylemek mümkün: Artık son viraja girildi. Özellikle üçüncü fragmanın ne zaman yayınlanacağı, oyuncuların en çok merak ettiği konu haline gelmiş durumda.

