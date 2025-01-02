GTA 6 için bir sızıntı daha geldi! Rockstar Games stüdyosundan fotoğraf paylaşıldı

02 Ocak 2025 12:12 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 12:13

2 milyar dolarlık dev bir bütçeyle geliştirilen GTA 6, ertelenmediği takdirde 2025 yılında piyasaya sürülecek. Daha önce oyunun oynanış görüntüleri sızdırılmıştı. Şimdi ise oyunun, PlayStation 5 geliştirici kitinde test edilirken çekildiği iddia edilen bir görüntü ortaya çıktı.

2025 yılında çıkacak en çok beklenen 5 büyük oyun! Birinde Türk imzası var

2025 yılında çıkacak en çok beklenen 5 büyük oyun! Birinde Türk imzası var

2025​ yılında çıkış yapması beklenen ve oyun dünyasının sabırsızlıkla beklediği GTA 6 hakkında yeni bir sızıntı daha ortaya çıktı. Bir Reddit kullanıcısı, Rockstar Games​ ofisinin içinden çekildiği iddia edilen bir görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafta, Grand Theft Auto 6 oyunu, bir PlayStation 5​ geliştirici kitinde test edilirken görülüyor.

Görüntünün 2021 yılına ait olduğu ve daha önce yaşanan büyük sızıntıdan önce çekildiği tahmin ediliyor. Ancak görselin ne kadar güncel olduğu ya da gerçekten oyunun son haliyle ilgili bir ipucu içerip içermediği net değil. Rockstar Games, ilk GTA 6​ resmi fragmanı Aralık 2023 tarihinde yayınlamıştı ve üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçti. Yeni fragmanın bu yıl içinde paylaşılacağı öngörülüyor.

GTA 6 ERTELENECEK Mİ?

GTA 6'nın resmi çıkış tarihi 2025 olarak duyurulmuş olsa da, oyunun 2026'ya ertelenebileceğine dair söylentiler de dolaşıyor. Bu durum ise oyunun geliştirme sürecindeki karmaşıklık ve detay seviyesinin oldukça yüksek olmasıyla açıklanıyor. Toplamda 2 milyar dolarlık bir bütçeye mal olduğu belirtilen GTA 6, video oyunları tarihindeki en pahalı yapım olacak.

Karşılaştırmak için, Grand Theft Auto 5'in yapımı ve tanıtımı için toplamda 265 milyon dolar harcanmıştı. Rockstar Games'in 2018 yılında piyasaya sürdüğü açık dünya oyunu RDR2'nin ise oyun geliştirme maliyetinin 200 milyon dolara, toplam maliyetinin ise 500 milyon doları aşan bir miktara mal olduğu belirtiliyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in sahibi Take-Two Interactive, GTA 6'nın 2025 Sonbahar döneminde yani eylül-kasım arasında piyasaya sunulmasının beklendiğini açıklamıştı. Filmler, diziler, video oyunları ve internet içerikleri hakkında bilgiler barındıran IMDb platformu ise, Grand Theft Auto VI ile ilgili sayfasında oyunun çıkış tarihini "27 Ekim 2025" olarak ilan etmişti. Ancak bu paylaşımı kısa süre sonra kaldırdılar.

Grand Theft Auto 6, piyasaya çıktığında ilk olarak PlayStation 5 / 5 Pro ve Xbox Series X/S konsollarına gelecek. PC'ye ise daha sonra çıkacak.