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Teknoloji
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 19:46
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 19:46

GTA 6 kaç GB? Ön yükleme başladı, :teknik özellikleri belli oldu: İşte yayın yapması beklenen yayıncılar

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6 için dijital ön yükleme süreci başladı. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları, oyunu ön sipariş etmeleri halinde 19 Kasım'daki çıkış tarihinden önce konsollarına indirebiliyor. GTA 6 kaç GB? GTA 6 teknik özellikleri... İşte yayın yapması beklenen Türk yayıncılar listesi.

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Editor
 Simal Güdüm
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GTA 6 kaç GB? Ön yükleme başladı, :teknik özellikleri belli oldu: İşte yayın yapması beklenen yayıncılar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 19:46
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 19:46

Oyunun dosya boyutunun 212 GB'a kadar ulaşması ise depolama alanı konusunda oyuncuları düşündürüyor. 'nın çıkışına sayılı günler kala Twitch ve Kick platformlarında yayın yapacak isimler de merak konusu oldu. Peki, GTA 6 kaç GB, ön yükleme nasıl yapılır? GTA 6 yayınlarında hangi Türk yayıncılar takip edilebilir?

GTA 6 KAÇ GB?

GTA 6'nın ön yükleme dosyası, kullanılan konsola bağlı olarak 212 GB'a kadar depolama alanı gerektiriyor. Bu nedenle oyuncuların indirme işleminden önce konsollarındaki boş alanı kontrol etmeleri gerekiyor.

GTA 6 kaç GB? Ön yükleme başladı, :teknik özellikleri belli oldu: İşte yayın yapması beklenen yayıncılar

Özellikle 512 GB depolama alanına sahip Xbox Series S kullanıcıları için oyunun boyutu önemli bir yer kaplıyor. PS5 ve PS5 Pro sahiplerinin de GTA 6'yı indirmeden önce depolama alanlarını düzenlemeleri öneriliyor. Çıkış gününde ek bir güncelleme yayımlanması ihtimaline karşı konsolda fazladan boş alan bırakmak da faydalı olabilir.

GTA 6 kaç GB? Ön yükleme başladı, :teknik özellikleri belli oldu: İşte yayın yapması beklenen yayıncılar

GTA 6 ÖN YÜKLEME NASIL YAPILIR?

GTA 6'nın dijital sürümünü ön sipariş veren PS5 ve kullanıcıları ön yükleme seçeneğinden yararlanabiliyor.

GTA 6 kaç GB? Ön yükleme başladı, :teknik özellikleri belli oldu: İşte yayın yapması beklenen yayıncılar

kullanıcıları, oyun kütüphanesindeki GTA 6 sayfasına girerek indirme işlemini başlatabiliyor. Xbox Series X|S sahipleri ise Microsoft Store üzerinden ön sipariş verdikleri oyunun yükleme seçeneğini kullanabiliyor.

Ön yükleme sayesinde oyun dosyaları çıkış tarihinden önce konsola indirilebiliyor. Ancak indirme işleminin tamamlanması, oyunun hemen oynanabileceği anlamına gelmiyor. GTA 6, 19 Kasım 2026'da erişime açılacak.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

'in merakla beklenen oyunu GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe günü PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında piyasaya sürülecek. Oyuncular, ön yükleme işlemini tamamlamış olsalar bile oyuna çıkış tarihi gelmeden erişemeyecek.

GTA 6 YAYINI YAPACAK YAYINCILAR

GTA 6'nın çıkışına yaklaşılırken Türk yayıncıların da oyuna ilişkin içerik üretmesi bekleniyor. Ancak 10 Kasım 2026 itibarıyla 19 Kasım'da GTA 6 yayını yapacağını kesin olarak duyuran Türk Kick ve Twitch yayıncılarına ilişkin doğrulanmış bir yayın takvimi bulunmuyor.

GTA V ve rol yapma içerikleriyle tanınan, takip edilebilecek isimler arasında şunlar yer alıyor:

  • Elraenn: GTA V dahil farklı oyunlarla yayın yapan Tuğkan Gönültaş, takip edilebilecek popüler yayıncılar arasında bulunuyor.
  • ZEON: GTA V ve özellikle rol yapma içerikleriyle tanınan Necati Akçay, GTA serisinin takipçileri tarafından izlenebilecek isimlerden biri.
  • Mithrain: GTA içerikleriyle de yayın yapan Mithrain, yeni oyuna ilişkin yayınları takip edilebilecek yayıncılar arasında yer alıyor.
  • Eray Can Özkenar
  • RRaenee
  • Hype
  • Emivibeyt
  • Cordiseps
  • Rammus53
  • Barisg
  • ExPolcuk
ETİKETLER
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#gta 6
#gta 6
#Xbox Series X|s
#Xbox Series X|s
#Kick
#Teknoloji
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