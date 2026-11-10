GTA 6 kaç GB? Ön yükleme başladı, :teknik özellikleri belli oldu: İşte yayın yapması beklenen yayıncılar

Oyunun dosya boyutunun 212 GB'a kadar ulaşması ise depolama alanı konusunda oyuncuları düşündürüyor. GTA 6'nın çıkışına sayılı günler kala Twitch ve Kick platformlarında yayın yapacak isimler de merak konusu oldu. Peki, GTA 6 kaç GB, ön yükleme nasıl yapılır? GTA 6 yayınlarında hangi Türk yayıncılar takip edilebilir?

GTA 6 KAÇ GB?

GTA 6'nın ön yükleme dosyası, kullanılan konsola bağlı olarak 212 GB'a kadar depolama alanı gerektiriyor. Bu nedenle oyuncuların indirme işleminden önce konsollarındaki boş alanı kontrol etmeleri gerekiyor.

Özellikle 512 GB depolama alanına sahip Xbox Series S kullanıcıları için oyunun boyutu önemli bir yer kaplıyor. PS5 ve PS5 Pro sahiplerinin de GTA 6'yı indirmeden önce depolama alanlarını düzenlemeleri öneriliyor. Çıkış gününde ek bir güncelleme yayımlanması ihtimaline karşı konsolda fazladan boş alan bırakmak da faydalı olabilir.

GTA 6 ÖN YÜKLEME NASIL YAPILIR?

GTA 6'nın dijital sürümünü ön sipariş veren PS5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları ön yükleme seçeneğinden yararlanabiliyor.

PlayStation 5 kullanıcıları, oyun kütüphanesindeki GTA 6 sayfasına girerek indirme işlemini başlatabiliyor. Xbox Series X|S sahipleri ise Microsoft Store üzerinden ön sipariş verdikleri oyunun yükleme seçeneğini kullanabiliyor.

Ön yükleme sayesinde oyun dosyaları çıkış tarihinden önce konsola indirilebiliyor. Ancak indirme işleminin tamamlanması, oyunun hemen oynanabileceği anlamına gelmiyor. GTA 6, 19 Kasım 2026'da erişime açılacak.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe günü PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında piyasaya sürülecek. Oyuncular, ön yükleme işlemini tamamlamış olsalar bile oyuna çıkış tarihi gelmeden erişemeyecek.

GTA 6 YAYINI YAPACAK YAYINCILAR

GTA 6'nın çıkışına yaklaşılırken Türk yayıncıların da oyuna ilişkin içerik üretmesi bekleniyor. Ancak 10 Kasım 2026 itibarıyla 19 Kasım'da GTA 6 yayını yapacağını kesin olarak duyuran Türk Kick ve Twitch yayıncılarına ilişkin doğrulanmış bir yayın takvimi bulunmuyor.

GTA V ve rol yapma içerikleriyle tanınan, takip edilebilecek isimler arasında şunlar yer alıyor: