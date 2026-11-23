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GTA 6 dünyasında keşfedilmeyi bekleyen pek çok kilitli kasa, kapı ve tuş takımı bulunuyor. Bu kilitleri açmak için oyuncuların kimi zaman çevredeki notları incelemesi, duvarlardaki haritalara bakması veya görev karakterlerinden bilgi alması gerekiyor. Peki, GTA 6 kasa şifreleri nerede yazıyor? GTA VI kasa, kapı ve tuş takımı kodları neler?
GTA 6'da kasa ve kapı şifreleri genellikle kilitli alanların yakınındaki not defterlerinde, duvarlara asılmış haritalarda, bilgisayar ekranlarında ve çevredeki tabelalarda bulunuyor. Bazı kodları görev sırasında karakterlerden öğrenmek de mümkün.
Not defteri açıldığında kasa şifresi çoğunlukla ekranın sağ alt köşesinde gösteriliyor. Bu nedenle bir kasanın kodunu ararken çevredeki notları ve belgeleri incelemek gerekiyor. Bazı görevlerde ise çalışanları veya iş yeri sahiplerini sorgulayarak şifreyi öğrenebiliyorsunuz.
Oyunda şu ana kadar paylaşılan kasa ve kapı kodları şöyle:
|Kasa veya kilit
|Şifre
|Brian's Lockup kapısı
|7700
|Moonstone Boutique arka odası
|0420
|Cottonmouth Lake karavanı
|44017
|Nova Auto Junkyard
|7777
|Brooks Boatworks
|6823
|La Cascara Motel
|6969
|Kingpin Bowling
|0300
|Casa de Empeño
|1680
|Richardson Jewelry
|6815
|Donovan Banks & Co.
|0104
|Sunrise RV Park
|6769
|Farm Fix Meth Lab
|2121
|Illegal Sneaker Trade
|4124
|Janjak's Garage
|4444
|Leonida Carrier Warehouse
|9256
|Casa Guardia
|1965
|Saber Shipping Yard
|8046
|Delights ofisi
|2008
|'74 Vamos garajı
|2727
|La Perle garajı
|92665
|South Point Airfield kapısı
|2341
Key Lento ve Leonida Keys bölgelerinde bulunan bazı kilitli alanların kodları, görevler sırasında karşılaşılan notlarda ve çevredeki nesnelerde yer alıyor.
İkinci bölümde Port Gellhorn'daki yasa dışı işlerle bağlantılı üç farklı kasanın kodu bulunuyor. Bu şifreleri öğrenmek için Brooks Boatworks binasının doğusundaki çit açıklığından geçerek merdivenli gri binanın üst katındaki odaya ulaşmak gerekiyor.
Odada bulunan duvar haritasına L2 (Xbox'ta LT) tuşuyla bakıldığında üç kasanın kodu da görülebiliyor.
Yasmani's Jewelry Jobs görevlerinde Vice City'deki üç farklı mücevher mağazasının kasasını açmak gerekiyor. Mağazalara göre kullanılan kodlar şöyle:
Donovan Banks & Co. kasasının kodunu girerken baştaki sıfırın atlanmaması gerekiyor.
Grassrivers bataklığındaki terk edilmiş yengeç araştırma üssünde üç farklı kilit bulunuyor. Her kilit, bir sonraki aşamada kullanılacak kodun ipucunu veriyor.
GTA 6'da Port Gellhorn dışındaki bölgelerde de yasa dışı işlerle bağlantılı çeşitli kasalar bulunuyor. Mariana County'den La Perle'e kadar farklı noktalarda karşılaşılan bilinen kodlar şöyle:
Bazı şifreler kasa açmak yerine görevlerde karşılaşılan kapı ve garajların kilidini kaldırıyor. Paylaşılan bilgilere göre bu kodlar oyuncular arasında değişiklik göstermiyor.
Karşılaşılan bir kasanın kodu bilinen şifreler arasında yer almıyorsa çevredeki ipuçlarını takip etmek gerekiyor. Oyuncuların kullanabileceği yöntemler şöyle:
Notları ve çevreyi inceleyin: Kasa şifreleri masa üzerindeki yapışkan notlarda, duvar haritalarında, bilgisayar ekranlarında veya kapı numaralarında bulunabiliyor. Not defteri açıldığında ekranın sağ alt köşesindeki kodu kontrol etmek de önemli.
Karakterleri sorgulayın: Kasiyere, iş yeri sahibine veya çalışanlara silahla nişan alarak sorgulama yapılabiliyor. Bazı karakterler bu sırada kasa kodunu söyleyebiliyor. Ancak çevrede polis bulunması durumunda dikkatli olmak gerekiyor.
Focus yeteneğinden yararlanın: Çevredeki ipuçlarını ararken Focus yeteneği, dikkat edilmesi gereken ayrıntıları fark etmeye yardımcı olabiliyor.
Kasayı patlatın: Şifreyi bulamadığınız durumlarda yapışkan bomba kullanarak kasayı açmak da mümkün. Ancak bu yöntemi tercih etmeden önce çevredeki riskleri değerlendirmek gerekiyor.
Bazı oyuncular, belirli soygun kasalarının şifrelerinin kayıtlar arasında değişebildiğini belirtiyor. Bu nedenle listede yer alan bir kod çalışmazsa kasanın yakınındaki notları ve diğer ipuçlarını yeniden kontrol etmek gerekiyor. Riskli bir soyguna başlamadan önce oyunu kaydetmek de olası kayıpların önüne geçmek açısından önem taşıyor.