GTA 6 dünyasında keşfedilmeyi bekleyen pek çok kilitli kasa, kapı ve tuş takımı bulunuyor. Bu kilitleri açmak için oyuncuların kimi zaman çevredeki notları incelemesi, duvarlardaki haritalara bakması veya görev karakterlerinden bilgi alması gerekiyor. Peki, GTA 6 kasa şifreleri nerede yazıyor? GTA VI kasa, kapı ve tuş takımı kodları neler?

GTA 6 KASA ŞİFRELERİ NEREDE YAZIYOR?

GTA 6'da kasa ve kapı şifreleri genellikle kilitli alanların yakınındaki not defterlerinde, duvarlara asılmış haritalarda, bilgisayar ekranlarında ve çevredeki tabelalarda bulunuyor. Bazı kodları görev sırasında karakterlerden öğrenmek de mümkün.

Not defteri açıldığında kasa şifresi çoğunlukla ekranın sağ alt köşesinde gösteriliyor. Bu nedenle bir kasanın kodunu ararken çevredeki notları ve belgeleri incelemek gerekiyor. Bazı görevlerde ise çalışanları veya iş yeri sahiplerini sorgulayarak şifreyi öğrenebiliyorsunuz.

GTA 6 KASA ŞİFRELERİ

Oyunda şu ana kadar paylaşılan kasa ve kapı kodları şöyle:

Kasa veya kilit Şifre Brian's Lockup kapısı 7700 Moonstone Boutique arka odası 0420 Cottonmouth Lake karavanı 44017 Nova Auto Junkyard 7777 Brooks Boatworks 6823 La Cascara Motel 6969 Kingpin Bowling 0300 Casa de Empeño 1680 Richardson Jewelry 6815 Donovan Banks & Co. 0104 Sunrise RV Park 6769 Farm Fix Meth Lab 2121 Illegal Sneaker Trade 4124 Janjak's Garage 4444 Leonida Carrier Warehouse 9256 Casa Guardia 1965 Saber Shipping Yard 8046 Delights ofisi 2008 '74 Vamos garajı 2727 La Perle garajı 92665 South Point Airfield kapısı 2341

KEY LENTO VE LEONIDA KEYS KASA ŞİFRELERİ

Key Lento ve Leonida Keys bölgelerinde bulunan bazı kilitli alanların kodları, görevler sırasında karşılaşılan notlarda ve çevredeki nesnelerde yer alıyor.

Brian's Lockup kapısı: 7700. Key Lento'daki depo, ilk bölümdeki Lab Fees görevi sırasında asidin saklandığı yer olarak kullanılıyor.

Moonstone Boutique arka odası: 0420. Brian'ın asit laboratuvarına girişte kullanılan kodu tezgahtar söylüyor. Şifre yakındaki not defterinde de bulunuyor.

Cottonmouth Lake karavanı: 44017. Gölün güneyindeki küçük kum adasında bulunan karavanın içindeki kasanın kodu, lambanın altındaki kartpostallar arasında yazıyor.

Nova Auto Junkyard: 7777. Hamlet'teki hurdalıkta bulunan kasanın şifresi, kasanın karşısındaki duvarda yer alıyor.

PORT GELLHORN KASA ŞİFRELERİ

İkinci bölümde Port Gellhorn'daki yasa dışı işlerle bağlantılı üç farklı kasanın kodu bulunuyor. Bu şifreleri öğrenmek için Brooks Boatworks binasının doğusundaki çit açıklığından geçerek merdivenli gri binanın üst katındaki odaya ulaşmak gerekiyor.

Odada bulunan duvar haritasına L2 (Xbox'ta LT) tuşuyla bakıldığında üç kasanın kodu da görülebiliyor.

Brooks Boatworks: 6823

La Cascara Motel: 6969

Kingpin Bowling: 0300

GTA 6 MÜCEVHERCİ KASA ŞİFRELERİ

Yasmani's Jewelry Jobs görevlerinde Vice City'deki üç farklı mücevher mağazasının kasasını açmak gerekiyor. Mağazalara göre kullanılan kodlar şöyle:

Casa de Empeño: 1680. Arka ofisteki küçük odada bulunan kasa.

Richardson Jewelry: 6815. Downtown Vice City'deki mücevher mağazasının kasa kodu.

Donovan Banks & Co.: 0104. Uzun arka odanın sonunda bulunan kasanın şifresi.

Donovan Banks & Co. kasasının kodunu girerken baştaki sıfırın atlanmaması gerekiyor.

PELICAN VALLEY YENGEÇ ARAŞTIRMA ÜSSÜ ŞİFRELERİ

Grassrivers bataklığındaki terk edilmiş yengeç araştırma üssünde üç farklı kilit bulunuyor. Her kilit, bir sonraki aşamada kullanılacak kodun ipucunu veriyor.

Bilgisayar şifresi: CLEAVES. Öncelikle dışarıdaki elektriğin açılması gerekiyor. Şifre, ana binanın yan odasında zemine kazınmış halde bulunuyor.

Kasa şifresi: 0072. Araştırmacının notunda başarılı örnek numarası 0036 olarak belirtiliyor. Bilgisayardaki ipucu, bu sayının ikiyle çarpılması gerektiğini gösteriyor.

İskeledeki kilitli bina: 0212. Bu kod, 0072 şifreli kasanın içinden çıkıyor. Kilitli binada oyuncuları bir hafif makineli tüfek bekliyor.

GTA 6 YASA DIŞI İŞLERİN KASA ŞİFRELERİ

GTA 6'da Port Gellhorn dışındaki bölgelerde de yasa dışı işlerle bağlantılı çeşitli kasalar bulunuyor. Mariana County'den La Perle'e kadar farklı noktalarda karşılaşılan bilinen kodlar şöyle:

Sunrise RV Park iskele binası: 6769. Mariana County'de Kingfishers çetesinin işiyle bağlantılı olan kasanın kodu, iskeledeki kulübenin içindeki notta yazıyor.

Farm Fix Meth Lab: 2121. McKittrick Farm, Leonard County'de bulunan ofis kasasının şifresi, alt kattaki laboratuvarda yer alan notta bulunuyor.

Illegal Sneaker Trade: 4124. La Perle'deki Drip Drops bölgesinde, sokağın karşısındaki binanın üst katında yer alan dairenin kasası için kullanılıyor. Kod arka odadaki notta yazıyor.

Janjak's Garage: 4444. La Perle'deki garajın ofis kasasının şifresi, buzdolabına yapıştırılmış notta bulunuyor.

Leonida Carrier Warehouse: 9256. Balsero, Vice City'deki deponun arka ofis kasası için kullanılıyor. Depoya çatıdaki kapaktan giriliyor.

Casa Guardia: 1965. Guardia kardeşlerle bağlantılı kasanın kodu.

Saber Shipping Yard: 8046. Guardia kardeşlerin işleriyle bağlantılı diğer kasa şifresi.

GTA 6 GÖREV, GARAJ VE KAPI ŞİFRELERİ

Bazı şifreler kasa açmak yerine görevlerde karşılaşılan kapı ve garajların kilidini kaldırıyor. Paylaşılan bilgilere göre bu kodlar oyuncular arasında değişiklik göstermiyor.

Delights ofisi: 2008. Afternoon Delight görevi sırasında Vicki, kodu mesaj yoluyla iletiyor.

'74 Vamos garajı: 2727. Leonard County, Grayson'daki garajın yan kapısında bulunan tuş takımına giriliyor. Kodun ipuçları yakındaki evlerin kapı numaralarında saklı.

La Perle garajı: 92665. Auntie's Place'in yanındaki garajın kodu, üçüncü bölümde Boobie'nin dizüstü bilgisayarındaki mesajlarda yer alıyor.

South Point Airfield kapısı: 2341. Havaalanındaki kilitli kapıyı açmak için kullanılıyor.

GTA 6'DA KASA ŞİFRESİ NASIL BULUNUR?

Karşılaşılan bir kasanın kodu bilinen şifreler arasında yer almıyorsa çevredeki ipuçlarını takip etmek gerekiyor. Oyuncuların kullanabileceği yöntemler şöyle:

Notları ve çevreyi inceleyin: Kasa şifreleri masa üzerindeki yapışkan notlarda, duvar haritalarında, bilgisayar ekranlarında veya kapı numaralarında bulunabiliyor. Not defteri açıldığında ekranın sağ alt köşesindeki kodu kontrol etmek de önemli.

Karakterleri sorgulayın: Kasiyere, iş yeri sahibine veya çalışanlara silahla nişan alarak sorgulama yapılabiliyor. Bazı karakterler bu sırada kasa kodunu söyleyebiliyor. Ancak çevrede polis bulunması durumunda dikkatli olmak gerekiyor.

Focus yeteneğinden yararlanın: Çevredeki ipuçlarını ararken Focus yeteneği, dikkat edilmesi gereken ayrıntıları fark etmeye yardımcı olabiliyor.

Kasayı patlatın: Şifreyi bulamadığınız durumlarda yapışkan bomba kullanarak kasayı açmak da mümkün. Ancak bu yöntemi tercih etmeden önce çevredeki riskleri değerlendirmek gerekiyor.

Bazı oyuncular, belirli soygun kasalarının şifrelerinin kayıtlar arasında değişebildiğini belirtiyor. Bu nedenle listede yer alan bir kod çalışmazsa kasanın yakınındaki notları ve diğer ipuçlarını yeniden kontrol etmek gerekiyor. Riskli bir soyguna başlamadan önce oyunu kaydetmek de olası kayıpların önüne geçmek açısından önem taşıyor.