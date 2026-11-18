Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) ana karakterlerinden Lucia Caminos'a hayat veren oyuncu belli oldu. Uzun süredir hayranların tahminleri arasında yer alan Manni L. Perez'in adı, 17 Kasım'da The Game Awards tarafından açıklanan En İyi Performans adayları arasında yer aldı. Böylece Rockstar Games henüz oyuncu kadrosuna ilişkin resmi bir açıklama yapmamış olsa da Perez'in Lucia rolündeki performansı ilk kez bu şekilde doğrulanmış oldu. Oyuncunun geçmişteki projeleri ve kariyeri ise GTA 6 gündeminin ardından merak konusu haline geldi.

GTA 6 LUCİA KİMDİR?

GTA 6'nın hikâyesinde önemli bir yere sahip olan Lucia Caminos, Jason Duval ile birlikte oyunun ana karakterleri arasında bulunuyor. Suç dünyasının içinde geçen hikâyede iki karakterin ilişkisi ve birlikte yaşadıkları olaylar öne çıkıyor. Rockstar Games, Lucia ve Jason'ı serinin birlikte bir ilişki kurulan ilk ana karakter ikilisi olarak tanıtmıştı.

Lucia karakterini canlandıran oyuncunun Manni L. Perez olduğu, 17 Kasım'da The Game Awards'ın En İyi Performans adaylarını duyurmasıyla ortaya çıktı. Perez, GTA 6'daki performansıyla ödül kategorisinde aday gösterildi. Ancak bu açıklama Rockstar Games tarafından yapılmadı. Şirket, oyunun seslendirme ve oyuncu kadrosuna ilişkin kapsamlı bir duyuruda henüz bulunmadı.

MANNI L PEREZ KİMDİR?

Manni L. Perez, Amerikan televizyon yapımlarında konuk oyuncu olarak yer alan oyunculardan biri. Kariyeri boyunca farklı türlerdeki dizi projelerinde rol alan Perez, özellikle polisiye ve dram yapımlarındaki performanslarıyla tanınıyor.

Perez'in GTA serisiyle bağlantısı ise GTA 6'dan önceye dayanıyor. Oyuncu, GTA 5'te Clubber 2 adlı arka plan karakterini canlandırdı. GTA Online'da ise blackjack krupiyesini seslendirdi. GTA 6'da Lucia Caminos'a hayat verecek olması, oyuncunun serideki üçüncü rolü olarak öne çıkıyor.

MANNI L. PEREZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Manni L. Perez, kariyeri boyunca Amerikan televizyonunun farklı yapımlarında konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Oyuncunun rol aldığı diziler arasında şunlar bulunuyor:

Dora: Perez'in konuk oyuncu olarak yer aldığı yapımlar arasında bulunuyor.

Jessica Jones: Oyuncunun rol aldığı televizyon dizilerinden biri.

Blindspot: Perez'in konuk oyuncu olarak yer aldığı yapımlar arasında.

The Blacklist: Polisiye ve suç türündeki dizide rol aldı.

Chicago P.D.: Oyuncunun televizyon kariyerindeki yapımlardan biri.

Law & Order: Special Victims Unit: Perez'in oyunculuk kredileri arasında yer alıyor.

East New York: 2023 yılında yayınlanan CBS dizisinde Lucia Santiago adlı karakteri canlandırdı.

Perez'in filmografisinde öne çıkan çalışmalar ağırlıklı olarak televizyon yapımlarından oluşuyor. Paylaşılan kaynaklarda oyuncunun rol aldığı filmlere ilişkin ayrıntılı bir liste yer almıyor.