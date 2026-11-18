Oyun dünyasının yıllardır beklediği Grand Theft Auto VI, Yeni Zelandalı oyuncuların erişimine açıldı. Saat farkı nedeniyle dünyanın geri kalanından daha önce oyuna erişim sağlayan Yeni Zelandalıların ardından gözler eleştirmen kritiklerine çevrildi. Yıllardır beklenen oyunun tanıtımlarında da beklentiyi yüksek tutmasının ardından Metacritic sonucu için heyecanlanan oyuncuların merakı sonunda giderildi. GTA 6, çıkış gününde Metacritic tarihinin en yüksek puanına ortak olarak oyun dünyasının zirvesine oturdu. Peki GTA 6 Metacritic kaç puan aldı? İşte GTA 6 Metacritic sıralaması...



GTA 6 METACRİTİC KAÇ PUAN ALDI, SIRALAMADA KAÇINCI?

Rockstar Games’in merakla beklenen yeni oyunu olan GT6 için inceleme yasağı kalkarken oyun, ilk incelemelerin ardından rekor kırdı.

Oyun incelemenin ardından Metacritic’te 99 puana ulaştı. Bu puanla hem 2026 yılının en yüksek puanlı oyunu olurken hem de platform tarihinin zirvesine yerleşti.

Metacritic’ten aktardığı bilgiye göre GTA 6’nın PlatStation 5 sürümü 100’ün üzerinde incelemeyle 99 Metascore’a sahip oldu. XBOX Series X sürümü de 99 puanla aynı seviyede. Şu ana kadar yayımlanan incelemelerin tamamı olumlu. İki platformda da “karışık” ya da “olumsuz” kategorisine giren bir inceleme yer almadı.

Stüdyonun öne çıkan yapımlarının Metacritic puanları şöyle:

Grand Theft Auto VI (2026): 99

Grand Theft Auto IV (2008): 98

Grand Theft Auto V (2013): 97

Red Dead Redemption 2 (2018): 97

GTA 6 METACRİTİC SIRALAMASI KAÇ OLDU?

2013 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto V'in ardından serinin yeni ana oyunu için 13 yıl bekleyen oyuncular, GTA 6 ile yeniden Vice City'ye dönüyor.Oyun incelemenin ardından Metacritic’te 99 puana ulaştı. Bu puanla hem 2026 yılının en yüksek puanlı oyunu olurken hem de platform tarihinin zirvesine yerleşti.