Grand Theft Auto VI, piyasaya sürülmesinin ardından ilk 24 saatlik performansıyla video oyunu sektöründe şimdiye kadar görülen en büyük ticari çıkışlardan birini gerçekleştirdi. Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6, çıkışından önceki ön sipariş satışları ve piyasaya çıktığı ilk gün elde ettiği gelirle GTA 5'in rekorunu geride bıraktı. Oyunun başarısı, yalnızca video oyunlarıyla değil, dünya çapında gişe rekorları kıran sinema yapımlarıyla da kıyaslanmasına neden oldu. Özellikle geliştirme maliyetine ilişkin milyarlarca dolarlık tahminler, GTA 6'nın satış performansını daha da merak edilir hale getirdi. GTA 6 maliyeti ne kadar, ne kadar sattı? İşte detaylar…

GTA 6 SATIŞ RAKAMLARI, MALİYETİ ÇIKARDI

Rockstar Games'in yeni oyunu Grand Theft Auto VI, piyasaya sürülmesinin ilk 24 saatinde elde ettiği gelirle eğlence sektörünün en büyük açılışlarından birine imza attı. Rockstar Games'in son yaptığı açıklamaya göre yapım, çıkışından önceki ön sipariş döneminde 32,5 milyon adet satış gerçekleştirdi. İlk gün elde edilen 3,79 milyar dolarlık hasılat ise GTA 6'yı yalnızca video oyunu sektöründe değil, genel eğlence pazarında da rekorlar arasına taşıdı.

Oyunun ilk gün performansı, 2013 yılında piyasaya çıkan GTA 5'in satış rakamlarıyla karşılaştırıldığında aradaki fark daha net anlaşılıyor. GTA 5, piyasaya sürüldüğü ilk 24 saatte yaklaşık 800 milyon dolar gelir elde etmişti. GTA 6'nın açıkladığı 3,79 milyar dolarlık hasılat, selefinin aynı dönemdeki gelirinin neredeyse beş katına ulaştı. Böylece GTA 5'in uzun yıllardır video oyunu sektöründe konuşulan ilk gün satış rekoru da geride kaldı.

GTA 6'nın elde ettiği gelir, sinema sektörünün en büyük yapımlarıyla yapılan karşılaştırmalarda da gündeme geldi. Medya analiz firması Rentrak'ın verilerine göre tüm zamanların en çok kazandıran filmi olan Avengers: Endgame, dünya genelinde yaklaşık 2,94 milyar dolar gişe hasılatına ulaştı. GTA 6'nın ilk gün için açıklanan 3,79 milyar dolarlık geliri, filmin toplam gişe gelirini de aştı.

Bununla birlikte oyunun geliştirme maliyeti konusunda kesinleşmiş bir rakam bulunmuyor. Rockstar Games ve ana şirketi Take-Two Interactive, GTA 6'nın toplam geliştirme bütçesini kamuoyuyla paylaşmadı. Sektör analistlerinin değerlendirmelerinde maliyetin 1 milyar ila 1,5 milyar dolar arasında olabileceği tahmin ediliyor. Bu rakamlar şirket tarafından doğrulanmış resmi bütçe bilgileri değil, sektör değerlendirmelerine dayanıyor.

İngiltere'deki şirket kayıtlarından yapılan hesaplamalar ise maliyet tartışmalarını farklı bir noktaya taşıyor. Rockstar North'un 2019 yılından bu yana yalnızca maaş giderleri için 2 milyar doların üzerinde harcama yaptığına ilişkin hesaplamalar bulunuyor. Ancak bu tutar, GTA 6'nın açıklanmış resmi geliştirme bütçesi olarak kabul edilmiyor. Şirketin toplam geliştirme ve pazarlama harcamalarına ilişkin doğrulanmış bir açıklama da bulunmuyor.

GTA 6'nın yüksek satış geliri, Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive açısından da önem taşıyor. Rockstar Games, GTA serisinin yanı sıra Red Dead Redemption serisi ve NBA 2K gibi popüler oyunların da yayıncılığını yapıyor. Take-Two Interactive'in finansal verilerinin, GTA 6'nın ticari performansından olumlu etkilenmesi bekleniyor. Şirketin oyuna ayırdığı bütçe açıklanmadığı için elde edilen gelir ile toplam maliyet arasındaki kesin farkı hesaplamak ise şu aşamada mümkün değil.

GTA 6 NE KADAR SATTI?

Grand Theft Auto VI, Rockstar Games'in açıkladığı bilgilere göre piyasaya çıkmadan önceki ön sipariş döneminde 32,5 milyon adet satış gerçekleştirdi. Oyunun piyasaya sürüldüğü ilk 24 saat içerisinde elde ettiği hasılat ise 3,79 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakam, GTA 6'nın ilk gün performansını selefi GTA 5'in 2013 yılında elde ettiği yaklaşık 800 milyon dolarlık gelirin oldukça üzerine taşıdı.