GTA 6, 19 Kasım 2026'da PS5 ve Xbox Series X|S platformları için piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Oyun dünyasının en çok beklenen yapımları arasında bulunan GTA6'nın Türkiye’de hangi saatte oynanabileceği, PC sürümünün ne zaman geleceği ve sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki GTA 6 ne zaman oynanabilecek, bilgisayar sürümü çıkacak mı? İşte GTA 6 çıkış tarihi ve platformlara ilişkin son bilgiler.

GTA 6 NE ZAMAN OYNANABİLECEK?

GTA 6, Türkiye’de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarının erişimine açılacak. Buna göre oyuncular, 18 Kasım Çarşamba gününü 19 Kasım Perşembe’ye bağlayan gece yarısından itibaren oyuna giriş yapabilecek.

Oyunun dünya genelindeki erişim takviminde ilk açılış Yeni Zelanda’da gerçekleşti. Türkiye saatiyle 18 Kasım saat 14.00’te başlayan erişimin ardından diğer bölgelerde de oyun açılacak.

GTA 6 PC ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

GTA 6’nın PC çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Rockstar Games ve Take-Two Interactive, bilgisayar sürümünün hangi tarihte yayınlanacağına ilişkin resmi bir takvim paylaşmadı. Oyunun Steam, Epic Games Store veya Rockstar Games Launcher üzerinden PC için satışa sunulacağı tarih de belli değil.

GTA 6 PC’YE GELECEK Mİ?

GTA 6 şu an için PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için duyuruldu. PC sürümüne ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.

Rockstar Games’in önceki yapımlarında bilgisayar sürümlerini konsol çıkışından sonra yayınlaması, GTA 6’nın da ilerleyen dönemde PC’ye gelebileceği beklentisini artırıyor. Ancak şirketten bu konuda henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

GTA 6 PC SÜRÜMÜ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games’in geçmiş oyunlarının çıkış takvimi, GTA 6’nın PC sürümü için tahmin yürütülmesini sağlıyor.

GTA 5, Eylül 2013’te konsollar için piyasaya sürülmesinin ardından Nisan 2015’te bilgisayarlara geldi. Red Dead Redemption 2 ise Ekim 2018’deki konsol çıkışından yaklaşık bir yıl sonra, Kasım 2019’da PC oyuncularıyla buluştu.

Bu örnekler dikkate alındığında GTA 6’nın PC sürümünün konsol versiyonundan yaklaşık 1-2 yıl sonra yayınlanabileceği tahmin ediliyor. Ancak bu süre Rockstar tarafından doğrulanmış değil.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA OYNANABİLECEK?

GTA 6’nın ilk etapta oynanabileceği platformlar şöyle:

PlayStation 5

PlayStation 5 Pro

Xbox Series X

Xbox Series S

Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One için yerel bir sürümü bulunmuyor. Xbox Cloud Gaming üzerinden erişim ise hizmetin sunulduğu bölgelerdeki desteklenen cihazlara bağlı olacak.

GTA 6 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI MI?

GTA 6’nın bilgisayar sürümü henüz duyurulmadığı için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de açıklanmadı. İşlemci, ekran kartı, RAM ve depolama alanına ilişkin internette dolaşan listeler Rockstar Games tarafından doğrulanmış değil.

GTA 6 ÖN YÜKLEME BAŞLADI MI?

GTA 6’nın dijital sürümünü ön sipariş veren PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcıları için ön yükleme 10 Kasım 2026’da başladı.

Oyuncular, oyunun dosyalarını önceden konsollarına indirerek erişim saati geldiğinde beklemeden oynamaya başlayabilecek. Konsollarda oyunun 212 GB’a kadar depolama alanı gerektirdiği belirtiliyor.

GTA 6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

GTA 6’nın Türkiye satış fiyatı da belli oldu. PlayStation Store ve Xbox Türkiye’de açıklanan fiyatlar şöyle:

Standart Sürüm: 3.999 TL

Ultimate Sürüm: 4.999 TL

Bilgisayar sürümünün çıkış tarihi ve Türkiye satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.