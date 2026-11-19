Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 itibarıyla oyuncularla buluştu. Serinin ikonik şehirlerinden Vice City'ye geri dönen Rockstar Games, yeni oyunda yalnızca şehir merkezini değil, çevresindeki farklı yerleşimleri ve doğal alanları da kapsayan geniş bir harita hazırladı. Jason Duval ve Lucia Caminos'un hikâyesine ev sahipliği yapan GTA 6, Florida'dan esinlenen Leonida eyaletinde geçiyor. Oyuncular, neon ışıklı caddelerden tropikal adalara, bataklıklardan kırsal bölgelere kadar farklı ortamları keşfedebiliyor.

GTA 6 NEREDE GEÇİYOR?

GTA 6'nın ana hikâyesi, Miami'den esinlenen kurgusal Vice City'de geçiyor. Ancak yeni oyun, önceki Vice City yapımlarından farklı olarak şehrin çok daha geniş bir çevresini kapsıyor. Vice City, Leonida adı verilen kurgusal eyaletin en önemli yerleşim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Rockstar Games, Vice City'yi modern döneme uyarlayarak yeniden tasarladı. Şehirde lüks oteller, plajlar, gece kulüpleri, alışveriş alanları, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı mahalleler ve suç dünyasının yoğun olduğu bölgeler bulunuyor. Oyuncular, şehrin farklı noktalarında Jason ve Lucia'nın hikâyesini takip ederken çeşitli görevler ve aktivitelerle karşılaşacak.

GTA 6 HARİTASINDA HANGİ BÖLGELER VAR?

GTA 6'nın açık dünyası, birbirinden farklı atmosfere sahip altı ana bölgeyi kapsıyor. Rockstar Games'in tanıtımlarında öne çıkan bölgeler ve özellikleri şöyle:

VICE CITY

GTA 6'nın merkezindeki Vice City, Miami'den esinlenen hareketli bir metropol. Şehir; sahilleri, gece hayatı, lüks yaşam alanları ve kalabalık caddeleriyle dikkat çekiyor. Vice Beach ve Little Cuba gibi farklı mahalleleri bulunan Vice City, zenginlik ile yoksulluğun ve suç dünyasının iç içe geçtiği bir şehir olarak tasarlanıyor.

LEONIDA KEYS

Vice City'nin güneyinde bulunan Leonida Keys, tropikal adalardan oluşan bir bölge. Turkuaz suları, sahilleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgede tekne, jet ski ve diğer su aktiviteleri yapılabiliyor. Oyuncular, adalar arasında seyahat ederek farklı noktaları keşfedebiliyor.

GRASSRIVERS

Grassrivers, GTA 6'nın bataklık ve sulak alanlarını kapsayan bölgesi. Çamurlu sular, yoğun bitki örtüsü ve timsahlar bu bölgenin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Şehir hayatından uzak olan Grassrivers, doğal yaşamın ve tehlikeli çevre koşullarının ön plana çıktığı bir alan.

PORT GELLHORN

Leonida'nın eski turistik bölgelerinden biri olan Port Gellhorn, zamanla ekonomik ve sosyal açıdan gerilemiş bir yerleşim yeri olarak tanıtılıyor. Terk edilmiş eğlence alanları, moteller, suç çeteleri ve yoksul mahalleleriyle Vice City'nin karanlık yüzünü yansıtıyor. Bölge, arazi araçları ve motosikletlerle keşfedilebilecek alanlara da sahip.

AMBROSIA

Ambrosia, sanayi tesisleri ve fabrikalarıyla öne çıkan bir bölge. Yerel motosiklet çetelerinin etkili olduğu yerleşimde Allied Crystal adlı şeker rafinerisi dikkat çekiyor. Bölgenin endüstriyel yapısı ve çete faaliyetleri, oyundaki görevlerin önemli bir bölümüne zemin hazırlayabilir.

MOUNT KALAGA

Mount Kalaga, GTA 6'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan dağlık bölgesi. Ulusal park alanlarını, ormanları, nehirleri ve gölleri kapsayan bu bölgede oyuncular balık tutabilecek, avcılık yapabilecek ve arazi yollarını keşfedebilecek. Puma ve geyik gibi hayvanların yanı sıra farklı karakterlerle karşılaşmak da mümkün olacak.

GTA 6 HARİTASI NE KADAR BÜYÜK?

GTA 6 haritasının büyüklüğü, oyunun çıkışı öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyordu. Rockstar Games, yeni oyunun Leonida eyaletinde geçeceğini ve Vice City'nin yanı sıra farklı bölgeleri kapsayacağını doğruladı.

Ancak GTA 6 haritasının toplam yüz ölçümü, kilometrekare cinsinden büyüklüğü veya GTA 5 haritasıyla arasındaki kesin ölçü farkı henüz resmi olarak açıklanmış değil. Oyuncuların fragmanlardan ve tanıtım görüntülerinden yola çıkarak hazırladığı harita tahminleri bulunsa da bunlar kesin veriler olarak kabul edilmiyor.

GTA 6'nın Vice City ile sınırlı kalmayan yapısı, farklı biyomları ve geniş doğal alanlarıyla serinin en kapsamlı açık dünyalarından birini sunması bekleniyor.

GTA 6 HARİTASI KAÇ KM?

GTA 6 haritasının kaç kilometrekare olduğu konusunda Rockstar Games tarafından paylaşılmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Oyunun haritasına ilişkin internette dolaşan ölçümler, hayranların fragmanlar, ekran görüntüleri ve çeşitli oyun içi detaylar üzerinden yaptığı tahminlerden oluşuyor.

Bu nedenle GTA 6 haritasının kesin büyüklüğü henüz bilinmiyor. Oyuncuların Vice City, Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia ve Mount Kalaga bölgelerinde ne kadar geniş bir alana erişebileceği, oyunun keşif deneyimi sırasında daha net ortaya çıkacak.

GTA 6 HANGİ YILDA GEÇİYOR?

GTA 6, günümüz döneminde geçiyor. Rockstar Games, oyunun hikâyesinin geçtiği kesin yılı açıklamasa da fragmanlarda görülen akıllı telefonlar, sosyal medya içerikleri, modern araçlar ve günümüz internet kültürüne yönelik göndermeler, oyunun çağdaş bir dönemi yansıttığını gösteriyor.

1980'lerde geçen GTA Vice City'nin aksine yeni oyun, modern Vice City'yi ve günümüz Florida'sından esinlenen Leonida eyaletini oyunculara sunuyor. Jason ve Lucia'nın hikâyesi de bu modern suç dünyası içerisinde şekilleniyor.

GTA 6'NIN HARİTASI GTA 5'TEN DAHA MI BÜYÜK?

GTA 6'nın GTA 5'ten daha büyük bir haritaya sahip olup olmadığı konusunda henüz resmi bir ölçüm bulunmuyor. Ancak yeni oyunun Vice City'nin yanı sıra farklı şehirleri, kırsal bölgeleri, sahilleri, bataklıkları ve dağlık alanları kapsaması, açık dünya çeşitliliğinin önemli ölçüde artırıldığını gösteriyor.

GTA 5'te Los Santos ve çevresindeki Blaine County keşfedilirken GTA 6'da Leonida eyaletinin farklı bölgeleri arasında seyahat etmek mümkün olacak. Bu nedenle yeni oyunun yalnızca harita büyüklüğü açısından değil, çevresel çeşitlilik ve keşif seçenekleri bakımından da serinin önceki oyunlarından ayrılması bekleniyor.