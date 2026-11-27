Oyunun çıkışında çevrim içi çok oyunculu modun bulunup bulunmayacağı ve GTA 6 serverlarının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, GTA 6 Online ne zaman çıkacak, GTA 6 server açıldı mı?

GTA 6 ONLINE NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6 Online için Rockstar Games tarafından henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı. Grand Theft Auto VI'nın 19 Kasım 2026'da piyasaya sürülmesi planlanırken oyunun ilk aşamada tek oyunculu hikâye deneyimi sunacağı belirtiliyor.

GTA 5'in piyasaya sürülmesinden kısa süre sonra kullanıma açılan GTA Online'ın aksine, GTA 6'nın çevrim içi modunun oyunun çıkışıyla birlikte sunulması beklenmiyor. Çok oyunculu modun 2027 yılında erişime açılabileceğine yönelik beklentiler bulunsa da bu konuda Rockstar Games tarafından doğrulanmış bir takvim bulunmuyor.

GTA 6 SERVER AÇILDI MI?

Hayır. 27 Kasım 2026 itibarıyla GTA 6 Online sunucuları henüz açılmadı. Oyunun 19 Kasım'daki çıkışıyla birlikte oyuncular Jason ve Lucia'nın hikayesine erişebilecek. Çevrim içi çok oyunculu deneyim ise ayrı bir duyuru ve çıkış takvimi bekliyor.

PlayStation veritabanında ortaya çıkan bazı çok oyunculu oturum ve etkinlik ifadeleri, GTA 6 için çevrim içi özelliklerin geliştiriliyor olabileceği yönünde yorumlandı. Ancak bu kayıtlar sunucuların açılacağı tarihi doğrulamıyor.

GTA 6 ONLINE 2027'DE Mİ ÇIKACAK?

GTA 6 Online'ın 2027 yılında oyuncularla buluşabileceği tahmin ediliyor. Bu beklentiler arasında Twitch CEO'su Dan Clancy'nin Eylül 2026'da Bloomberg'e yaptığı değerlendirmeler de yer alıyor. Clancy, GTA 6'nın çok oyunculu modunun sonraki yıl platformdaki izlenme oranlarını artırabileceğini öngörmüştü.

Bununla birlikte söz konusu açıklama, Rockstar Games'in resmî çıkış takvimini duyurduğu anlamına gelmiyor. Dolayısıyla GTA 6 Online'ın 2027'de çıkacağına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Rockstar Games'in çevrim içi modun çıkış tarihi, sunucu açılış saati ve desteklenecek platformlar hakkında yapacağı açıklamalar oyuncular tarafından bekleniyor.