'GTA 6 PC sürümü' için Take-Two CEO'sundan umut veren açıklama!

31 May 2024 17:30 - Güncelleme : 31 May 2024 17:30

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) PC sürümü çıkacak mı? Rockstar, oyunu PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için duyurduğundan beri kullanıcılar, er ya da geç PC'ye de geleceğini umuyor.

IGN'nin haberine göre, Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, yaptığı bir açıklama ile bu beklentiyi doğrular gibi oldu.

GTA 6 PC SÜRÜMÜ ÇIKACAK MI?

TD Cowen konferansında Zelnick, Rockstar'ın PC versiyonunu duyurup duyurmayacağı sorusuna cevap verdi. Zelnick, şöyle konuştu:

"Duyuru yapılmaması benim söyleyebileceğim kadarıyla kesin bir durum değil, çünkü duyuru yapılmamasından sonra olan tek şey yine bir duyuru, sanırım, ya da devam eden bir duyuru eksikliği, sanırım bu da olabilir. Bana her ikisi de kesinmiş gibi gelmiyor."

"Rockstar, daha önce gördüğümüz gibi, platformlarla ilgili yaklaşımını sürdürecek ve zaman içinde daha fazla duyuru yapacak. Tüketicinin olduğu yerde olmak bizim için doğru strateji ve tarihsel olarak bu şirketin yaptığı bir şey, tüketicilere bulundukları her yerde, zaman içinde mantıklı olan herhangi bir platformda hitap etmektir."

Hatırlatmak gerekirse Rockstar, geçmişte de oyunlarını önce konsollara, sonra PC'ye çıkarmıştı. Bunlar arasında GTA 5, GTA 4, Red Dead Redemption 2 gibi popüler yapımlar da bulunuyor.

Bununla birlikte bazı oyuncular, GTA 6'nın doğrudan PC'ye gelmesini ummuş olsa da Zelnick'in açıklaması, bilgisayar oyuncularının biraz daha beklemek zorunda kalacaklarını gösteriyor.