Grand Theft Auto VI için üçüncü fragman beklentisi, 12 Mayıs 2026 tarihinde oyun dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Rockstar Games’in GTA 6 konusunda sessiz kalması, fragmanla ilgili iddiaların ve beklentilerin yeniden yoğunlaşmasına neden oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ GTA 6 Trailer 3 ne zaman çıkacak? GTA 6 3. fragman için gözler bu tarihlerde olacak Grand Theft Auto VI'nın üçüncü fragmanının yayınlanma beklentisi ve oyunun çıkış tarihiyle ilgili detaylar gündemde. GTA 6 Trailer 3! Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için piyasaya sürülecek. GTA 6 trailer release date! Oyunun hikayesi Leonida eyaleti ile Vice City bölgesinde geçiyor ve Jason ile Lucia karakterleri merkeze alınıyor. GTA 6 3 fragman! Üçüncü fragmanın yayınlanabileceği tarih olarak 12 Mayıs 2026 değerlendirildi, ancak Rockstar Games bu konuda bir paylaşım yapmadı. GTA 6 3 fragman ne zaman çıkacak? Take-Two'nun 21 Mayıs'taki kazanç çağrısı ve yaz döneminde pazarlama faaliyetlerinin yoğunlaşacağı beklentisi önemli bulunuyor. GTA 6 3 fragman çıktı mı? Oyunun 70 ila 100 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabileceği yönünde tartışmalar mevcut.

GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Rockstar Games ve Take-Two Interactive tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için piyasaya sürülecek. Oyunun daha önce Mayıs 2026 döneminde çıkması planlanıyordu ancak ikinci ertelemenin ardından yeni tarih kesinleşti. Take-Two tarafından yapılan açıklamalarla birlikte oyunun geliştirme sürecinin devam ettiği bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.

Rockstar Games’in resmi internet sitesinde hala yalnızca ikinci fragman öne çıkarılıyor. Oyunun hikayesinde Leonida eyaleti ile Vice City bölgesinde geçen olaylar anlatılırken, Jason ve Lucia karakterleri merkeze alınıyor. Çıkış tarihinin netleşmesiyle birlikte gözler tamamen pazarlama sürecine ve yeni tanıtım materyallerine çevrildi. Özellikle fragman yayın takvimi ve ön sipariş süreciyle ilgili beklentiler oyun topluluğunda gündemde kalmayı sürdürüyor.

GTA 6 TRAİLER 3 İLE İLGİLİ SON BİLGİLER

12 Mayıs 2026 tarihi, birçok oyuncu ve içerik üreticisi tarafından üçüncü fragmanın yayınlanabileceği gün olarak değerlendirildi. Bu beklentinin temelinde ise ikinci fragmanın bir yıl önce yine salı günü yayınlanmış olması yer aldı. Ayrıca Take-Two’nun 21 Mayıs civarında gerçekleştireceği kazanç çağrısına kısa süre kalması ve Sony tarafından bazı PlayStation 4 kullanıcılarına gönderilen GTA 6 wishlist e-postaları da beklentileri artırdı.

Ancak Rockstar Games, gün içerisinde GTA 6 hakkında herhangi bir paylaşım yapmadı. Şirketin Red Dead Online için yeni etkinlik duyurusu yayımlaması sosyal medyada geniş yankı buldu. Buna rağmen oyun topluluklarında fragmanın hala sürpriz şekilde yayınlanabileceği konuşulmaya devam ediyor. İçeriden bilgi paylaşan kaynaklardan Detective Seeds, yeni fragmanın Rockstar’ın kendi kanalları üzerinden bağımsız şekilde paylaşılacağını aktardı. Aynı süreçte olası bir PlayStation etkinliğinde fragmanın yeniden gösterilebileceği iddiaları da gündemde yer aldı.

GTA 6 TRAİLER 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Grand Theft Auto VI’nin üçüncü fragmanı için şu ana kadar resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Rockstar Games’in önceki tanıtımlarda kullandığı “beklenmedik yayın” yöntemi nedeniyle yeni fragmanın herhangi bir gün ve saat duyurulmadan paylaşılabileceği konuşuluyor. Oyuncu topluluklarında özellikle mayıs ayının ikinci yarısı dikkatle takip edilirken, Take-Two’nun 21 Mayıs 2026 tarihindeki kazanç çağrısının önemli bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.

Take-Two CEO’su Strauss Zelnick’in daha önce yaptığı açıklamalarda yaz döneminde pazarlama faaliyetlerinin yoğunlaşacağı belirtilmişti. Bu süreçte üçüncü fragmanın yayınlanmasıyla birlikte ön siparişlerin başlaması, PlayStation 5 paketlerinin perakende sitelerinde görünmesi ve oyunun fiyatlandırmasına ilişkin ayrıntıların paylaşılması bekleniyor. GTA 6’nın 70 ila 100 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabileceği yönündeki tartışmalar da oyun dünyasında gündemdeki yerini koruyor.