GTA 6’dan yeni haber geldi: Sonunda takvim netleşti

Oyun dünyasının belki de en çok konuşulan yapımlarından biri olan GTA 6 için yeni bir iddia gündemde. Yıllardır süren bekleyiş ve peş peşe gelen ertelemeler oyuncuların sabrını zorlamıştı, doğruya doğru. Ama bu kez tablo biraz daha farklı görünüyor.
Paylaşılan bilgilere göre oyunun 19 Kasım 2026 tarihinde çıkması bekleniyor. Ve en önemlisi, şu an için yeni bir erteleme planı bulunmuyor.
GTAVI O'Clock podcast’inde dile getirilen ve Rockstar’a yakın kaynaklara dayandırılan iddialar, oyuncuların kulağına oldukça iyi gelecek türden. Buna göre ekip, mevcut takvime sadık kalmayı hedefliyor.
Yani özetle; büyük bir aksilik olmazsa, GTA 6’yı yıl sonu döneminde oynayabileceğiz gibi duruyor. Özellikle geçmişte yaşanan gecikmeler düşünüldüğünde bu bilgi, oyuncular için ciddi bir moral kaynağı.
Hatırlarsak oyun ilk etapta 2025 sonbaharı için planlanmıştı. Sonra tarih 2026’ya kaydırıldı ve en son Kasım 2026 netleşmişti.
Bu süreçte teknik sorunlar, optimizasyon problemleri ve içerik tarafındaki son dakika değişiklikleri gibi nedenlerin etkili olduğu konuşuluyordu. Açıkçası bu tarz dev projelerde bu tür aksaklıklar çok da şaşırtıcı değil.
Bir detay daha var ki özellikle PC oyuncularını yakından ilgilendiriyor. Oyunun bilgisayar versiyonunun, konsollara kıyasla daha geç çıkması bekleniyor.