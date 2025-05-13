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 | Ömer Faruk Dogan

GTA 6'nın ertelenmesinin hüznü yerini heyecana bıraktı! Rockstar serinin efsanesini tekrar hayata döndürebilir

Rockstar Games, milyonlarca oyuncunun heyecanla beklediği GTA 6 çıkış tarihini ertelemişti. Serinin hayranları hayal kırıklığına uğrasa da, stüdyo bu yılı tamamen boş geçmeyecek gibi görünüyor. Rockstar serinin efsanesini tekrar hayata döndürebilir.

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GTA 6'nın ertelenmesinin hüznü yerini heyecana bıraktı! Rockstar serinin efsanesini tekrar hayata döndürebilir
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 11:55

2025 yılı boyunca oyun dünyasının en büyük merak konusu olan GTA 6 çıkış tarihi, Rockstar Games'in resmi açıklamasıyla birlikte netleşti. Şirket, uzun süredir beklenen Grand Theft Auto 6'nın 26 Mayıs 2026'ya ertelendiğini duyurmuştu.

Bu gelişme, "GTA 6 ne zaman çıkacak?" sorusunu soran milyonlarca oyunseveri büyük bir hayal kırıklığına uğratı. Ancak anlaşılan o ki, Rockstar Games 2025 yılında tamamen sessiz kalmayacak.

GTA 4 PS5 VE XBOX SERIES KONSOLLARINA GELİYOR

GameRant'ın haberine göre, Tez2 isimli kaynak bomba bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Grand Theft Auto 4, bu yıl içinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için yeniden piyasaya sürülecek.

Tez2'nin açıklamasına göre, bu bir GTA 4 remaster değil. Yani oyunun grafiklerinde veya mekaniklerinde köklü değişiklikler beklenmiyor. Bunun yerine orijinal 2008 yapımı GTA 4'ün yeni nesil konsollara optimize edilmiş bir port olarak karşımıza çıkacağı konuşuluyor.

Hatırlanacağı üzere Rockstar Games daha önce de benzer bir stratejiyi GTA: San Andreas remastered versiyonuyla uygulamıştı. Şirketin bu tür içeriklere yatırım yapma geçmişi göz önünde bulundurulunca, GTA 4 PS5 sürümü iddiası oldukça güçlü görünüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

GTA 6 ne zaman çıkacak?
Rockstar Games, Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyununun çıkış tarihini resmi olarak 26 Mayıs 2026 olarak duyurdu.
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#Teknoloji
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