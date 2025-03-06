GTA 6'nın fiyatı ufuktan göz kırptı! Rockstar öyle bir plan yapıyor ki: Türk oyuncuları üzecek

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Oyun sektörünün önde gelen analistlerinden Michael Pachter'a göre, GTA 6 fiyatı 100 dolardan daha fazla olabilir. Take-Two'nun böylesine yüksek bir ücreti oyunculara kabul ettirebilmek için planı da hazır.

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için ilginç iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak, ünlü analist Michael Pachter, Rockstar Games'in oyunu 100 dolar veya daha üzerine satmayı planladığını öne sürdü.

Eğer iddia doğru çıkarsa, GTA 6 oyun fiyatları için yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

100 DOLAR ETİKETİNE ÖZEL PLAN

Pachter’a göre Take-Two, GTA 6'nın fiyatını 100 dolar bandına çekmek için özel bir strateji hazırlıyor. Oyunculara GTA Online'da harcayabilecekleri büyük miktarda oyun içi para verilecek. Böylece oyuncular, oyunu satın alırken ekstra avantaj kazanacak ve fiyatı daha mantıklı bulacak.

Pachter, Activision'ın Call of Duty: Warzone ve Call of Duty Mobile ile premium oyun entegrasyonu yaparak satışları yüzde 40 artırdığını hatırlatarak, Take-Two'nun benzer bir hamleyle 100 dolarlık fiyat etiketini kabul ettirebileceğini belirtiyor.

DİĞER STÜDYOLAR DA FİYAT ARTIŞI BEKLİYOR

GTA 6'nın 100 dolar seviyesinde satışa çıkması halinde, diğer büyük oyun stüdyolarının da benzer fiyatlandırmalara yönelmesi bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse NBA 2K21'in 2020'de 70 dolarlık etiketi duyurduğunda, diğer oyunların da aynı fiyatı benimsemesi uzun sürmemişti.

GTA 5 TARİH YAZDI, SIRA GTA 6'DA

2013'te piyasaya sürülen GTA 5, 1 milyar dolarlık satış barajını en hızlı aşan eğlence ürünü olarak tarihe geçmişti. Bugüne kadar 210 milyon kopyadan fazla satan oyun, Take-Two için muazzam bir kazanç kapısı oldu. Şimdi ise şirket, GTA 6'yı 100 dolardan satarak yeni bir gelir rekoruna ulaşmayı hedefliyor olabilir.

GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ KESİNLEŞTİ Mİ?

Rockstar Games, GTA 6'nın 2025 sonbaharında çıkış yapacağını resmi olarak açıklamıştı. Oyun yalnızca PS5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. Ancak henüz PC sürümüyle ilgili bir bilgi paylaşılmış değil.

GTA 6 KAÇ TL'YE SATILACAK?

Haberin yazıldığı tarihteki dolar/TL kuru baz alınarak ufak bir hesaplama yaptığımızda, GTA 6 eğer 100 dolardan çıkarsa, Türkiye'de en az 3 bin 500 TL'ye satılabilir.