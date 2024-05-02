GTA 6'nın sahibi Take-Two, iki oyun stüdyosunu kapatıyor

02 May 2024 16:31 - Güncelleme : 02 May 2024 16:33

Çıkışına az bir zaman kala GTA 6'nın sahibinden çok konuşulacak karar

Çıkışına az bir zaman kala GTA 6'nın sahibinden çok konuşulacak karar

Red Dead Redemption ve Grand Theft Auto 6 gibi oyun serilerinin sahibi olan Take-Two Interactive'de devam eden işten çıkarmalarla ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı ve raporlar yayıncının iki bağımsız stüdyoyu kapatma kararı aldığını gösteriyor.

Bloomberg'in haberine göre, kapatılacak stüdyolardan ilki, OlliOlli serisi ve Rollerdrome ile tanınan İngiliz geliştirici Roll7 olacak. İkincisi ise uzay uçuş simülasyonu Kerbal Space Program 2'nin arkasındaki Seattle merkezli Intercept Games.

70 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDILAR

Geçtiğimiz günlerde "GamesIndustry.biz" sitesi, Washington Eyaleti İstihdam Güvenliği Departmanı'na yapılan bir bildirimi haberleştirmiş ve Take-Two'nun, Seattle şehrindeki ofisinin haziran ayında kapanacağını ve 70 çalışanın işten çıkarılacağını rapor etmişti.

Her iki stüdyo da Take-Two'nun bağımsız oyunlar yayınlayan şirketi Private Division'ın bir parçası. Şirket, Kerbal Space Program 2'nin geliştirilmesini devraldıktan sonra 2020'de Intercept Games'i kurdu ve 2021'de Roll7'yi satın aldı.

Bloomberg, diğer Private Division personelinin işten çıkarılmalardan etkilendiğini bildirirken, GamesIndustry.biz sitesine konuşan bir kaynak, şirketin Seattle, New York, Las Vegas ve Münih'teki ekiplerinin "büyük çoğunluğunun" kovulduğunu söyledi.