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Teknoloji
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 | Berkay Alptekin

GTA: Vice City'e bir de bu açıdan bakın! Mod yapımcıları kolları sıvamıştı, FPS modu çıktı

Video oyun sektöründe öncü olarak kabul edilen Rockstar Games ve çatı şirketi Take Two'nun en güçlü markası Grand Theft Auto'nun (GTA) efsane olarak kabul edilen serisi Grand Theft Auto: Vice City için mod yapımcıları birlik olup kolları sıvamıştı. GTA 4 oyun motoru olan Rage ile cilalanan Vice City için FPS modu da çıkarıldığı duyuruldu. Öte yandan Take Two cephesinin bu olaya sıcak bakmadığı ve telif müdahalesi geleceği ileri sürüldü.

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GTA: Vice City'e bir de bu açıdan bakın! Mod yapımcıları kolları sıvamıştı, FPS modu çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 14:50

Video oyun sektörünün öncü firmalarından Rockstar Games'in en güçlü markası Grand Theft Auto'nun (GTA) efsane olarak kabul gören serisi Grand Theft Auto: Vice City için mod yapımcıları kollarını sıvamıştı. GTA 4'ün oyun motoru olan Rage ile yeniden elden geçirilerek cilalanan 2002 yapımlı Vice City, Nextgen Edition adoı altında geçtiğimiz günlerde çıkmış ve uzun süredir geliştirilen oyun için Rockstar Games'in çatı şirketi Take Two müdahalesi gecikmemişti. 

FPS MODU YAYIMLANDI

Geçtiğimiz hafta çıkan GTA Vice City Nextgen Edition FPS modu da yayımlandı. Artık tam olarak ana karakterimiz Tommy Vercetti'nin gözünden olaylara bizzat dahil olmak mümkün sayılıyor.

GTA serisinin FPS bakış açısı ile tanışması GTA 5 ile gerçekleşti. Bunun öncesinde çıkan başta Vice City olmak üzere diğer oyunlarda bu özellik bulunmuyordu. Oyunun PC sürümünün çıkması ile FPS kamera açısı kullanılmış ve daha sonra GTA 5 konsol sürümlerine de bu özellik gelmişti. Yine aynı şekilde firmanın bir başka ses getiren oyunu Red Dead Redemption 2'de bu kamera açısına sahip oldu.

Mod yapımcıları GTA Vicve City oyununa FPS ekleyerek oyuna farklı bir eğlence katmayı amaçladılar. Öte yandan oyunun ana dinamikleri bu kamera açısı için tasarlanmadığından ufak tefek kamera açısı sorunları yaşanabiliyor.

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