Güneş enerjili elektrikli arabalar gerçek oluyor: Mercedes yeni fotovoltaik boyasını tanıttı

29 Kasım 2024 09:25 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 09:31

Mercedes-Benz, araçların tamamen güneş enerjisiyle çalışmasını sağlayacak bir fotovoltaik kaplama geliştirdiğini duyurdu. İnsan saçından daha ince olan bu güneş boyası, toksik olmayan ve kolayca bulunabilen malzemelerden yapılmış olup, Los Angeles gibi güneşli bölgelerde yılda 20.000 kilometre enerji üretebiliyor.

Kulağa beş yaşındaki bir çocuğun hayal gücünden çıkmış bir fikir gibi gelse de tamamen güneşten gelen enerjiyle çalışan güneş panelleri ile kaplı arabalar çok uzakta olmayabilir. Mercedes-Benz​, Los Angeles​ gibi yerlerdeki elektrikli araç sahiplerinin fişe hiç takmadan günlük sürüşlerine güç sağlamalarına olanak tanıyacak bir güneş boyası geliştirdiğini söyledi.

BOYA, İNSAN SAÇINDAN DAHA İNCE

Alman otomobil üreticisi geçen hafta Almanya'nın Sindelfingen kentindeki Ar-Ge merkezinde geleceğin teknolojilerini sergilerken bu fikri tanıttı. Fotovoltaik malzeme bir macun olarak başlıyor ve gövde panellerine sadece 5 mikrometre kalınlığında (insan saçından daha ince) bir tabaka halinde uygulanıyor.

Mercedes böyle bir aracın güneş alan Los Angeles'ta yılda yaklaşık 20 bin kilometre yol almaya yetecek enerjiyi yakalayabileceğini iddia ediyor. Almanya'nın Stuttgart​ kenti gibi daha bulutlu bir şehir ise yılda 12 bin kilometre yol almaya yetecek kadar güneş ışığı alıyor. Mercedes, fotovoltaik macunun tam olarak neyden yapıldığını ise söylemedi.

Ancak nadir toprak ve silikon içermediğini ve kolayca bulunabilen, toksik olmayan hammaddelere dayandığını belirtiyor.

YÜZDE 20'YE VARAN VERİMLİLİK

Her bir gövde panelinin galvanik olarak izole edilmesi ve elektriği aküye ya da doğrudan motorlara gönderen bir güç dönüştürücüsüne bağlanması gerekiyor. Güneş enerjisi malzemesi, güneş enerjisinin yüzde 94'ünün fotovoltaik kaplamaya ulaşmasını sağlayan ve aynı zamanda tam bir renk yelpazesi sunan nanopartikül bazlı bir boya ile kaplandı.

Daha koyu renkler daha açık tonlara göre daha fazla enerji yakalarken, kaplanmış gövde panelleri güneş ışığını elektriğe dönüştürmede yüzde 20'ye varan verimlilik elde ediyor. Bu da günümüzde piyasada bulunan güneş panelleriyle aynı seviyede.

İleri düzey bir araştırma projesi olan bu güneş boyasının üretime geçip geçmeyeceğini bilmek için henüz çok erken, ancak Mercedes'in bu konuda kamuoyu önünde konuşuyor olması konseptin arkasında bir şeyler olduğu anlamına geliyor.