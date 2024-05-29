Güneş enerjisinde devrim gibi buluş: Türk araştırmacılar verimi yüzde 40 artırdı!

29 May 2024 15:34 - Güncelleme : 29 May 2024 15:34

Üniversiteye bağlı Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Atasoy, TÜBİTAK tarafından desteklenen projede dört yıla yakın bir süredir ince film tabanlı güneş pilleri üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarı Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde güneş hücrelerinin verimini artırmaya yönelik proje geliştirdiklerini ifade eden Atasoy, bu çalışmalar çerçevesinde bakır, çinko, kalay ve selenyum elementlerinin bir araya getirilmesiyle oluşan CZTSe ince film tabanlı güneş pillerinin hücre performansını artırmaya yönelik araştırmalar yaptıklarını anlattı.

HÜCRE VERİMİ YÜZDE 40 ARTIRILDI

Konuyla ilgili uluslararası saygın dergilerde ve ulusal çapta birçok makale yayımladıklarını vurgulayan Atasoy, mangan, germanyum, gümüş gibi malzemelerin yapısal ve opto-elektronik özelliklerini iyileştirerek hücre verimini yüzde 40 seviyesinde artırmayı başardıklarını sözlerine ekledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, enerji ve tarım-gıda ile birlikte nanoteknolojinin üniversitenin öncelikli alanlarından olduğunu belirterek, üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda akademik personel ile araştırmacıların çok önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

"GURUR VERİCİ BİR GELİŞME"

Bu alanda bilimsel çalışmaların ve geliştirilen projelerin üniversite açısından önemli olduğunu söyleyen rektör Uslu, "Yenilenebilir ve alternatif enerji teknolojileri ile enerji verimliliğinin öneminin her geçen gün daha da arttığı günümüzde ince film tabanlı güneş pillerinin verimliliğinin üniversitemizde yürütülen çalışmalarla yüzde 40 artırılması gurur verici bir gelişme" değerlendirmesinde bulundu.

Doç. Dr. Yavuz Atasoy'u ve ekibini tebrik eden ve başarılı çalışmalarının devamını dileyen Uslu, şu bilgileri paylaştı:

"Hidrojen ve yakıt pilleri alanında uzmanlaşan tek devlet üniversitesi olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde yakıt pilleri alanındaki çalışmalarımız da devam ediyor ve bu doğrultuda güneş pilleri alanındaki çalışmalarımızın da enerji alanında Türkiye’ye ve üniversitemize önemli katkılar sunacağına inanıyorum."