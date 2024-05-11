Güneş patlaması Elon Musk'ı vurdu! Starlink'e büyük şok

11 May 2024 15:49 - Güncelleme : 11 May 2024 15:51

Elon Musk'a ait SpaceX'in uydu kolu Starlink, cumartesi günü yaptığı açıklamada, son yirmi yılda Güneş patlaması nedeniyle meydana gelen en büyük jeomanyetik fırtınadan hizmetin olumsuz etkilendiği konusunda uyardı.

Starlink, Dünya yörüngesindeki yaklaşık 7 bin 500 uydunun yüzde 60 kadarına sahip. Bu, şirketin uydu interneti pazarının büyük çoğunluğuna hakim olmasını sağlıyor.

Elon Musk, X'teki bir gönderisinde, "Şu anda büyük bir jeomanyetik üneş fırtınası yaşanıyor. Son zamanların en büyüğü. Starlink uyduları bu yüzden büyük bir baskı altında ancak şu ana kadar dayanıyorlar" diye yazdı.

2003'TEN BERİ EN BÜYÜK GÜNEŞ FIRTINASI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, fırtınanın Ekim 2003'ten bu yana görülen en büyüğü olduğunu ve muhtemelen hafta sonu da devam edeceğini, diğer hizmetlerin yanı sıra navigasyon sistemleri, elektrik şebekeleri ve uydu navigasyonu için risk oluşturacağını bildirdi.

Alçak Dünya yörüngesindeki binlerce Starlink uydusu, uzayda birbirleri arasında ışık hızında veri aktarmak için uydular arası lazer bağlantılarını kullanıyor ve bu da ağın dünya çapında internet kapsama alanı sunmasına olanak tanıyor.

STARLINK TÜRKİYE'YE GELİYOR

ABD ile Avrupa ve Asya'daki birçok ülkede kullanılabilen Starlink, internet sitesindeki kapsama haritasında Türkiye'de 2024 yılında hizmete başlayacağını açıkladı. Daha önce bu haritada "Düzenleyici onayı bekleniyor" ifadesi yer alıyordu.

Hizmet, Türkiye'de hizmet verebilmek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından lisans onayı almak zorunda.