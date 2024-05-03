Güneş'i hiç böyle görmediniz! Etkileyici videoyu Avrupa Uzay Ajansı paylaştı

03 May 2024 15:13 - Güncelleme : 03 May 2024 15:13

Dünya ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Bilim insanlarından çarpıcı araştırma

Dünya ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Bilim insanlarından çarpıcı araştırma

Gezegenimizi ısıtan Güneş'i dizilerde, filmlerde ya da fotoğraflarda birçok kez görmüşsünüzdür. Ama Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geliştirilen Solar Orbiter aracının çekmiş olduğu bu videodaki haline ilk kez tanıklık ediyorsunuz.

2020 yılında başlatılan Solar Orbiter görevi kapsamında çekilen videoda, Güneş'in kabarık ve tüylü yapıları görülüyor. Bu yapılar, Güneş'in alt atmosferindeki manyetik alan çizgilerini takip eden plazmadan oluşan koronal yosun olarak adlandırılıyor.

VİDEO GEÇEN YIL ÇEKİLDİ

ESA'dan yapılan açıklamada, videonun Solar Orbiter'in Ekstrem Ultraviyole Görüntüleme aracıyla 27 Eylül 2023 tarihinde kaydedildiği belirtildi. Görüntülerin çekildiği esnada aracın Güneş'le arasındaki mesafenin, Dünya'nın yıldızıyla mesafesinin üçte biri kadar olduğu ifade edildi.

PARLAK BÖLGELERDE SICAKLIK 1 MİLYON DERECE

Videoda görülen en parlak bölgelerin yaklaşık bir milyon santigrat derece olduğu bilgisini paylaşan ESA, soğuk maddelerin ise radyasyonu emdiklerinden dolayı daha koyu göründüğünü sözlerine ekledi.

KORONAL YOSUN NEDİR?

Koronal yosun, Güneş'e kabarık görünümünü verir. İnce görünmesi bakımından Dünya'da gördüğümüz yosunlara da benzetilen bu yapılar, Güneş'te genellikle manyetik koşulların güçlü olduğu ve büyük koronal döngülerin oluştuğu güneş lekesi gruplarının merkezi çevresinde bulunabilirler.