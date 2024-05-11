Güneş'te son 20 yılın en güçlü patlaması! Türkiye'den açıklama geldi

11 May 2024 17:24 - Güncelleme : 11 May 2024 17:33

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Güneş yüzeyindeki patlamaların yol açabileceği olası etkilere dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde artan jeomanyetik fırtına aktivitelerinin uydu haberleşme sistemleri ve elektrik şebekelerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Bu fırtınaların uydu navigasyon sistemleri ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalara yol açabileceğine işaret eden Sayan, bu durumun saatler sürebilecek kesintilere sebep olabileceğini belirtti.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLEDİ Mİ?

Bakanlık olarak, haberleşme sistemlerinin etkilenmemesi ve kesintisiz çalışması için tüm aktörlerle koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Sayan, Türkiye'deki haberleşme hizmetlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını belirtti.

Tüm gelişmeleri titizlikle takip etmeye devam edeceklerini vurgulayan Sayan'ın açıklamalarının tümü şu şekilde:

"Son dönemlerde Güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlemekteyiz. Jeomanyetik fırtınalar, uydu haberleşme sistemleri ve elektrik şebekelerini olumsuz etkileyerek, aksaklıklara ve kesintilere yol açabilmekte. Söz konusu fırtına ile ilgili yapılan bazı bilimsel açıklamalara göre; uydu navigasyon sistemleri ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar meydana gelebileceği, bu durumun saatler sürebilecek kesintilere sebep olabileceği öngörülüyor.

Bakanlığımız, uydu sistemlerimiz de dahil olmak üzere haberleşme sistemlerimizin etkilenmemesi ve kusursuz çalışması için tüm aktörlerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizin haberleşme hizmetlerinde bugüne kadar herhangi bir aksaklık meydana gelmedi. Tüm gelişmeleri titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."