Günlerin uzunluğu 'benzeri görülmemiş' bir oranda artıyor! Bilim insanları sebebini buldu

16 Temmuz 2024 16:21 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 16:26

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Çin'de araçları artık insansı robotlar üretiyor... Bilim kurgu filminden bir sahne değil!

Son zamanlarda günlerin normalden daha uzun sürdüğünü hissediyorsanız yalnız değilsiniz. ETH Zürih'ten araştırmacılar, iklim değişikliğinin Dünya'daki günlerin uzunluğunun 'eşi benzeri görülmemiş' bir oranda artmasına neden olduğunu ortaya koydu.

Daily Mail'in aktardığına göre, Grönland ve Antarktika'daki kutup buzları eridikçe Dünya'nın ağırlık merkezi ekvatora doğru kayıyor ve gezegenin dönüşü giderek yavaşlıyor.

EMİSYON SEVİYELERİ AZALTILMAZSA TEHLİKE BÜYÜK!

Araştırmacılar, emisyon seviyeleri azaltılmazsa bu kaymanın 2100 yılının sonuna kadar güne 2,62 milisaniye ekleyebileceğini tahmin ediyor, ki bu da Ay'ınkinden daha büyük bir etki anlamına geliyor.

Etkiler çoğu insan için fark edilmeyecek olsa da araştırmacılar ince değişikliklerin uzay yolculuğu için hasara yol açabileceğini söylüyor.

İnsan kaynaklı iklim değişikliği küresel okyanus sıcaklıklarının yükselmesine neden olurken, eriyen su kutuplardaki buzullardan ekvatora doğru akıyor.

ETH Zürih'ten Benedikt Soja şöyle açıklıyor: "Bu tıpkı bir artistik patinajcının kollarını önce vücuduna yakın tutup sonra uzatarak pirouette yapmasına benziyor. Başlangıçta hızlı olan dönüş yavaşlar çünkü kütleler dönme ekseninden uzaklaşarak fiziksel eylemsizliği arttırır."

Dünya'nın dönüşü yavaşladıkça, kendi ekseni etrafında dönme süresi artıyor ve günler 86.400 saniyelik standarttan biraz daha uzun olur.

TEK SUÇLU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DE DEĞİL...

Bununla birlikte Dünya'nın dönüşünde değişikliklere neden olabilecek tek şey bu değil. Çünkü gezegenin hızı Ay'ın çekiminden ve iç katmanlardaki koşullardan da etkileniyor.

Ancak araştırmacılar yakın zamanda yayınladıkları iki makalede, bu faktörlerin her birinin farklı etkilerini birbirinden ayırmayı başardılar.

Dünya tarihinin büyük bir bölümünde, günün uzunluğu üzerindeki en büyük etki, Ay'ın yerçekiminin okyanusu çekmesinden kaynaklanan 'gelgit sürtünmesi' oldu. Gelgit sürtünmesi milyonlarca yıl boyunca her yüzyılda günün uzunluğuna yaklaşık 2,4 milisaniye ekledi.

Araştırmacılar, 1990'dan günümüze kadar iklim değişikliği nedeniyle suda meydana gelen kaymanın güne 0,8 milisaniye eklediğini tahmin ediyor. Ancak sera gazı emisyonları azaltılamazsa, değişim oranının 2100 yılına kadar iki katına çıkabileceği öngörülüyor.

İNSANLARIN FARK EDEMEYECEĞİ KADAR KÜÇÜK ETKİSİ OLACAK

Bu etkiler o kadar küçük olacak ki, insanlar tek bir yaşam süresi boyunca değişimi fark edemeyecek. Ancak araştırmacılar bu durumun uzay yolculuğu üzerinde yine de büyük bir etkisi olabileceği konusunda uyarıyor.

Dr. Soja, "Dünya'nın dönüşü sadece yavaş bir şekilde değişiyor olsa bile uzayda seyir halindeyken, örneğin başka bir gezegene inmek üzere bir uzay sondası gönderirken bu etki dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

NASA'nın Perseverance ve Ingenuity gibi gezegen sondaları tarafından kapsanan geniş uzay mesafeleri boyunca, Dünya'da sadece bir santimetrelik bir sapma hedefi yüzlerce metre kaçırmak anlamına gelebiliyor.

Bu durum özellikle uzak gezegenlerde çok özel noktalara inmeyi amaçlayan hassas inişler için kilit önem taşıyor. Bu nedenle bilim insanlarının gelecekteki uzay görevleri için Dünya'nın dönüşünün tam seyrini doğru bir şekilde tahmin etmeleri gerekecek.