Hacker sitesi hacklendi: Bilgiler ortaya saçıldı

Hackerların çalıntı verileri paylaştığı BreachForums, ciddi bir veri ihlaliyle gündemde. Kullanıcı veritabanının sızdırılmasıyla yüz binlerce hesaba ait bilgiler açığa çıktı.

Sızdırılmış ve çalınmış verilerin paylaşıldığı en bilinen platformlardan biri olan BreachForums, bu kez kendisi bir veri ihlalinin merkezine oturdu. Ortaya çıkan bilgilere göre forumun kullanıcı veritabanı ele geçirildi ve yaklaşık 324 bin hesabın güvenliği riske girdi.