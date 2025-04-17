Half-Life 3 Valve çalışanı tarafından doğrulandı

Half-Life 3, oyun dünyasının belki de en çok beklenen devam oyunu olarak yıllardır gündemdeki yerini koruyor. Şimdi ise Valve bünyesinde çalışan konsept sanatçısı Evgeniy Evstratiy'nin bir podcast yayınında yaptığı açıklamalar, hayranları yeniden heyecanlandırdı.

Oyun dünyasının efsanevi serilerinden Half‑Life 3 ne zaman çıkacak hâlâ merak konusu. 2020'de Valve tarafından piyasaya sürülen Half‑Life: Alyx, uzun bekleyişin ardından yeniden umut ışığı yakmıştı. Şirket içinden gelen son açıklama ise fan kitlesini heyecanlandıran gelişmeler arasında yer alıyor.

"HALF LIFE 3'ÜN GELİŞTİRİLDİĞİ ODADA BULUNDUM"

The Gamer'ın haberine göre, Valve ekibinde konsept sanatçısı olan EvgeniyEvstratiy, yakın tarihli bir podcast söyleşisinde söz konusu projenin geliştirildiği odayı gördüğünü doğruladı. Sanatçı, deneyimlediği tasarım sürecine dair detayları paylaşırken geliştirme aşamasına ise doğrudan tanıklık etmediğini belirtti.

Half‑Life: Alyx'in ardından uzun süre herhangi bir resmi duyuru yapılmamıştı. Serinin takipçileri yıllardır farklı teoriler ve iddialar etrafında yoğunlaşmış ve çeşitli sızıntılar gündeme gelmişse de Valve cephesinden resmi bir yorum gelmemişti. Evstratiy'in sözleri, pek çok dedikodunun gerçeklik payı taşıdığı izlenimini güçlendiriyor.

Evstratiy, podcast yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda konuşmam ne kadar doğru olur bilmem. Ama Half-Life 3'ün geliştirildiği odada bulundum. Geliştirme sürecini doğrudan tanıklık etmedim. Sadece ofisi, bilgisayarları ve beyaz tahtaları gördüm."