Hangi ülkede kaç İHA ve SİHA var? Türkiye listeye damga vurdu

İran ve İsrail arasında başlayan savaş 11. gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor. Ortadoğu'da patlak veren savaş nedeniyle gözler ülkelerde bulunan İHA ve SİHA'lara çevrildi. 2025 yılı itibarıyla yapılan değerlendirmelerde, Türkiye detayı dikkat çekti. Listede ABD zirvede yer alırken, Türkiye de yerli ve milli üretimiyle bu alanda hızlı bir yükseliş göstererek zirveye ortak oldu. İşte detaylar...

İran ve İsrail arasında 11 gündür devam eden savaşa ABD de dahil oldu. ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer tesislerini B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurduğunu açıkladı. "Sığınak katili" olarak bilinen B-2 uçağı 2 gün boyunca hiç durmadan ABD'ye dönüş yaparken, görüntüler de gündeme oturdu. Ortadoğu'da sular ısınırken, ülkelerde bulunan İHA ve SİHA'lar da merak konusu oldu. Global Firepower ve diğer savunma analizi kaynaklarının 2025 yılı verilerine göre, zirvede yer alan ülke ABD olurken, Türkiye'nin konumu dikkat çekti. Son yıllarda yerli ve milli üretime odaklanan Türkiye, zirveye ortak oldu. İŞte detaylar...

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ:

Tahmini İHA Sayısı (2025): Yaklaşık 13.000 adet.

Öne Çıkan Sistemler: MQ-9 Reaper (en bilinen silahlı İHA’lardan biri), RQ-4 Global Hawk (yüksek irtifa gözetleme İHA’sı), MQ-1C Gray Eagle, RQ-11 Raven (taktik, küçük İHA). ABD, hem sayıca hem de teknolojik olarak küresel liderliğini sürdürüyor. Filosunun %60’ından fazlasını AeroVironment RQ-11 Raven gibi küçük keşif İHA’ları oluştursa da, MQ-9 Reaper gibi gelişmiş SİHA’ları da aktif olarak kullanıyor.

TÜRKİYE:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı (2025): Yaklaşık 1.421 adet.



Öne Çıkan Sistemler: Bayraktar TB2 (küresel çapta tanınan, muharebe sahasında etkinliğini kanıtlamış SİHA), Bayraktar Akıncı (daha ağır mühimmat taşıyabilen ve daha uzun menzilli SİHA), TUSAŞ Anka (orta irtifa uzun havada kalışlı İHA), TUSAŞ Aksungur (yüksek taşıma kapasiteli SİHA), Bayraktar Kızılelma (insansız savaş uçağı – MİUS). Türkiye, yerli ve milli üretimiyle bu alanda hızlı bir yükseliş sergileyerek dünya ikincisi konumuna gelmiştir. Özellikle Bayraktar TB2, Karabağ, Libya ve Ukrayna gibi farklı çatışma bölgelerindeki etkinliğiyle uluslararası ilgi çekmiştir.



POLONYA:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı (2025): Yaklaşık 1.209 adet.

Öne Çıkan Sistemler: Özellikle Warmate gibi hafif “loitering munition” (gezgin mühimmat) İHA’lara yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Ayrıca Orbiter ve Orlik gibi sistemleri de envanterinde bulunduruyor.



RUSYA:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı (2025): Yaklaşık 1.050 adet.

Öne Çıkan Sistemler: Orlan-10 (keşif), Forpost-R, Kronshtadt Orion (SİHA), S-70 Okhotnik (ağır insansız savaş uçağı). Rusya, devam eden askeri angajmanları nedeniyle İHA üretimine ve kullanımına önemli ölçüde odaklanmıştır.

ALMANYA:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı (2025): Yaklaşık 670 adet.

Öne Çıkan Sistemler: Heron TP (İsrail’den kiralanan), KZO 300 (taktik keşif).



HİNDİSTAN:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı (2025): Yaklaşık 625 adet.

Öne Çıkan Sistemler: Heron TP (İsrail menşeli), Nishant (yerli keşif İHA), Ghatak (hayalet insansız savaş uçağı projesi).



FRANSA:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı (2025): Yaklaşık 591 adet.

Öne Çıkan Sistemler: Watchkeeper, Patroller (keşif), Barracuda (hayalet insansız savaş uçağı projesi).