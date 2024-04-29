Hasret bitti! Apple HomePod akıllı hoparlör, Türkiye pazarına ayak bastı

29 Nisan 2024 09:48 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 09:50

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Apple Türkiye bugün hiç beklenmeyen bir hamle yaptı. Kullanıcıların yıllardır istediği ve bulamadığı için genellikle yurt dışından resmi olmayan yollarla getirdiği HomePod 2 ve HomePod mini satışa sunuldu.

Amazon Echo ve Google Home'a rakip olarak geliştirilen HomePod akıllı hoparlör 2018 yılında piyasaya çıktı. 2021 yılında daha küçük boyutlara sahip HomePod mini'yi piyasaya süren teknoloji devi firma, 2023 Ocak ayında ise 2. Nesil HomePod modelini satışa sundu.

İşte Apple HomePod 2 ve HomePod mini Türkiye fiyatları...

HOMEPOD 2, İKİ RENKLE TÜRKİYE PAZARINDA

Apple Türkiye'den alınan bilgiye göre, HomePod 2 modeli 'Gece Yarısı' ve 'Siyah' renk seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Kullanıcılar isterse 3 bin 997,67 TL x 3 aya kadar taksit seçeneğinden de faydalanabiliyor.

Yaklaşık 2 bin TL Katma Değer Vergisi (KDV) oranıyla birlikte 11 bin 999 TL'ye satışa sunulan HomePod 2, sipariş veren müşterilere 10 Mayıs itibarıyla teslim edilmeye başlanacak. Üstelik kargo parası da alınmayacak.

DAHA KÜÇÜK HOMEPOD MINI DE SATIŞTA

HomePod 2'den daha küçük olan HomePod mini, "Kendisi mini, sesi etkileyici" sloganıyla Apple Online Store'da listelendi. HomePod'dan farklı olarak daha geniş bir renk yelpazesi bulunan akıllı hoparlör; Uzay Grisi, Mavi, Sarı, Beyaz ve Turuncu olarak tercih edilebiliyor.

Büyük abisi gibi ücretsiz kargoyla birlikte 10 Mayıs'tan itibaren teslim edilecek olan HomePod mini, 3 bin 999 TL'ye satışa sunuldu. Yine taksit imkanıyla beraber 1.333 TL x 3 ay seçeneğiyle satın alınabiliyor.