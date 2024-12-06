Hastalanmadan önce size bilgi veren akıllı yüzük geliştirildi: Solunum hızınızdan anlıyor

06 Aralık 2024 17:27 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 17:31

Dünyaca ünlü akıllı yüzük markası Oura, "Semptom Radarı" adını verdiği yeni özellikle vücut sıcaklığı, solunum hızı ve kalp atışı gibi verileri analiz ederek olası hastalık belirtilerini henüz tam olarak hasta olmadan önce tespit eden "Semptom Radarı" özelliğini devreye aldı.

Akıllı yüzük pazarında öne çıkan markalardan Oura, yeni bir özelliği devreye aldı. "Semptom Radarı" adı verilen bu yeni özellikle birlikte yüzük, günlük verilerinizi analiz ederek olası hastalık semptomlarını tespit etmek suretiyle tam olarak hastalanmadan önce sizi haberdar edecek. Peki sistem nasıl çalışıyor?

HASTALIK BELİRTİLERİ VERİ ANALİZİYLE TESPİT EDİLECEK

Bazen güne dayanılmaz bir baş ağrısıyla uyanırsınız, adeta kılınızı bile kıpırdatamayacak durumda olursunuz ve hemen "acaba hasta mı olacağım?" diye düşünmeye başlarsınız. Çünkü hissetmiş olduğunuz o acı, sinüzit ve soğuk algınlığı gibi, "semptomları arasında baş ağrısı olan" hastalıkların habercisi olabilir ve doğal olarak aklınıza bu hastalıklara yakalanma ihtimali gelebilir.

Oura akıllı yüzük de temel olarak bu mantıkla çalışmakta. Semptom Radarı özelliği, cilt sağlığına ilişkin veriler, ortalama vücut sıcaklığı eğilimleri, solunum hızı, dinlenme halindeki kalp atış hızı ve uzun süreli hareketsizlik gibi metrikleri değerlendirerek olası hastalık semptomlarını ortaya çıkarıyor ve sizi "bir şeylerin ters gidiyor olabileceği" konusunda uyarıyor.

Analiz sonucunda, Oura uygulaması kullanıcıları üç farklı seviyede bilgilendiriyor

No signs: Belirgin bir semptom yok

Belirgin bir semptom yok Minor signs: Hafif belirtiler mevcut

Hafif belirtiler mevcut Major signs: Hastalığın tüm belirtileri görülüyor

Oura'nın belirttiğine göre, Semptom Radarı özelliği güne ne kadar hazır olduğunuzu gösteren Readiness Score'dan bağımsız olarak çalışmakta. Bu sayede, hazırlık puanınız yüksek olduğu için hasta olmadığınıza dair yanlış bir algıya kapılma ihtimaliniz düşüyor. Öte yandan bu özellik markanın yalnızca Oura 3 ve Oura 4 modellerinde kullanılabilecek.