Hava gücünde Eurofighter dönemi başlıyor: 2 Typhoon savaş uçağı iniş yaptı!

18 Aralık 2024 18:05 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 18:17

Türkiye'nin hava gücünde Eurofighter dönemi başlıyor. Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon savaş uçağı Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne indi. F-16’ların eşlik ettiği uçaklar, Türk yetkililer tarafından incelenecek...

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Eurofighter​ Typhoon savaş uçağı Mürted Hava Üssü'ne indi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler​, 14 Aralık Cumartesi Milli Savunma Bakanlığında medya temsilcilerine yönelik Yıllık Değerlendirme Toplantısına katılmış ve Eurofighter konusundaki görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü ifade etmişti.

Bakan Güler, Katar​'da tatbikata katılan Birleşik Krallığa ait 2 Eurofighter'ın bugün Ankara'ya geleceğini ve uçakları görme fırsatı bulacaklarını söylemişti. Birleşik Krallık​ Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne indi.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Katar'da bir tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait iki adet Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığımıza indi. Hava Kuvvetlerimiz tarafından incelenmek üzere gelen uçakları Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve görevli askeri personelimiz karşıladı” denildi.

F-16’ların eşlik ettiği uçaklar, Türk yetkililer tarafından incelenecek.