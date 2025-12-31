Menü Kapat
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Havacılık tarihine geçen iniş: Otonom sistem uçağı tek başına indirdi

Garmin'in acil durum otonom iniş sistemi, Kolorado'da basınç kaybı yaşayan bir uçağı güvenli bir şekilde indirdi. Olay, havacılık tarihinde bir otonom sistemin gerçek bir acil durumda baştan sona kontrolü ele aldığı ilk vaka oldu.

ABD'nin Kolorado eyaletinin semalarında basınç kaybı yaşayan Beechcraft Super King Air uçağı, Garmin'in acil durum otonom iniş teknolojisiyle havacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek sorunsuz bir şekilde piste teker koydu.

CNN'in haberine göre, Garmin'in geliştirdiği otonom iniş teknolojisi, uçağı acil durumda devralarak tamamen kendi başına güvenli bir iniş gerçekleştirdi. 20 Aralık tarihinde Kolorado semalarında seyreden Beechcraft Super King Air tipi çift motorlu turboprop uçağın kabin basıncı aniden düştü.

Gerçekleşen teknik arızanın ardından Garmin Emergency Autoland sistemi kontrolü ele alarak hava trafik kontrolörleriyle irtibata geçti ve Denver yakınlarındaki Rocky Mountain Metropolitan Havalimanı'na sorunsuz bir iniş yaptı.

Garmin temsilcileri, yaptıkları açıklamada, olayın "gerçek bir acil durumda sistemin baştan sona kullanıldığı ilk örnek" olduğunu belirtti. Çeşitli otonom iniş sistemleri normal şartlarda kötü hava koşullarında yardımcı olsa da teknoloji sadece pilotun uçağı uçuramadığı acil durumlar için özel olarak tasarlandı.

Havacılık tarihine geçen iniş: Otonom sistem uçağı tek başına indirdi

PİLOTLAR BİLİNÇLİ OLARAK DEVRE DIŞI KALDI

Uçağın operatörü olan Buffalo River Aviation CEO'su Chris Townsley, kabin irtifasının güvenli seviyeleri aşması üzerine sistemin otomatik olarak tetiklendiğini ifade etti. Pilotlar oksijen maskelerini taktıktan sonra otonom sistemin devrede kalmasına karar verdi.

Sistem, pist uzunluğu ve mesafe gibi kriterlere dayanarak iniş yapacağı yeri kendisi seçti. Kuleye "Acil durum otonom inişi, pist 30R için 19 dakika" şeklinde bilgi aktaran sistem, yerel saatle 14.20 civarında inişi tamamladı.

İnişin ardından ortaya çıkan görüntülerde iki pilotun da uçaktan kendi başlarına indiği görüldü. Başlangıçta pilotların baygın olduğu iddia edilse de sistemin yanlışlıkla kuleye "pilot yetersizliği" anonsu geçtiği anlaşıldı. Pilotlar, öngörülemeyen acil bir durumda değişkenleri en aza indirmek adına mevcut tüm araçları kullanmayı tercih ettiklerini açıkladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayla ilgili soruşturma başlattı.

