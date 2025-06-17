Havadan içme suyu üreten cihaz geliştirildi: Üstelik elektrik ve filtre olmadan çalışabiliyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) araştırmacılar, havadan su üretmenin belki de şimdiye kadarki en iyi yöntemlerinden birini bulmuş olabilir. Araştırmacıların geliştirdiği cihaz, ne enerjiye ne de filtreye ihtiyaç duymadan içme suyu üretebiliyor.

Ekibin pasif atmosferik su toplayıcısı, havadaki su buharını emen dikey bir hidrojel panel kullanıyor. Bunun tamamen yeni bir fikir olmadığını belirtmekte fayda var, zira daha önce de hidrojellerle aynı işi yapan başka düzenekler geliştirilmişti.

HAVADAN SU ÜRETEBİLİYOR

MIT mühendislerinin cihazında hidrojel, suyu emdiklerinde şişen küçük 'kubbeler' ile bir balonlu naylon tabakasına benzeyecek şekilde kalıplanmış. Bu da daha fazla yüzey alanı ve su buharını emmek için daha büyük bir kapasite sağlıyor. Bu malzeme, soğutucu bir polimer film ile kaplanmış bir cam tabakanın içine yerleştiriliyor.

Buharlaşan su, cam yüzeyde yoğunlaşıyor ve bir tüpten akarak içilebilir su olarak toplanıyor.

Araştırma ekibine göre, diğer su toplayıcı tasarımlarında kullanılan mikro veya nano gözenekli hidrojeller, emilim kapasitesini artırmak için tuzlarla zenginleştiriliyor. Ancak bu tuzlar toplanan suya sızabiliyor ve içme suyu lezzetsiz hale gelebiliyor.

MIT araştırmacıları bu soruna çözüm olarak, nanoskopik gözeneklere sahip olmayan bir hidrojel mikro yapısı geliştirdi. Ayrıca hidrojeli stabilize etmek ve tuzların kristalleşmesini ve suya sızmasını önlemek amacıyla içine sıvı gliserol eklediler.

Sonuç olarak, bu cihazdan toplanan suyun tuz oranı, güvenli içme suyu standartlarının altında kalıyor ve ek bir filtreye ihtiyaç duyulmuyor. Tüm bu özellikleriyle MIT ekibinin tasarımı, pasif su toplayıcılar arasında en etkileyici seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor.