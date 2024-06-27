Havadan içme suyu üretmenin yolu bulundu

27 Haziran 2024 17:39 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 17:39

Bilim insanları, kanat benzeri yenilikçi bir sistem kullanarak havadan içme suyu çıkarabilen bir cihaz geliştirdi. Cihazın, Dünya atmosferindeki trilyonlarca litre tatlı suyu toplayarak artan küresel içme suyu talebinin karşılanmasına yardımcı olabileceğine inanılıyor.

Independent'in haberine göre ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir ekip, su toplamak için su emici "kanatlardan" yararlanan soğurma tabanlı atmosferik su hasadı (SAWH) olarak adlandırılan bir yaklaşım kullanan düşük maliyetli ve kompakt bir sistem geliştirdi.

GELİŞTİRİLEN CİHAZ HAVADAN İÇME SUYU ÜRETEBİLİYOR

Teknolojiyi detaylandıran bir çalışmada araştırmacılar, küresel nüfusun yaklaşık üçte ikisinin su kıtlığı çektiğini belirterek, 2030'a kadar küresel yıllık su talebinin yaklaşık yüzde 40'ının karşılanamayacağını tahmin ettiklerini söyledi ve ekledi:

"Bu da halk sağlığı, tarım ve tarımsal uygulamalar için daha fazla zorluk oluşturuyor. Atmosferde, mevcut sıvı su kaynağına dayanmadan kolayca toplanabilecek yaklaşık 1300 trilyon litre tatlı su bulunmaktadır. Soğurma tabanlı atmosferik su hasadı, sis hasadı ve çiyleme gibi geleneksel atmosferik su hasadı çözümlerinin mümkün olmadığı aşırı kurak ortamlarda içilebilir su üretimi vaat ediyor."

Mevcut SAWH sistemleri tipik olarak güneş enerjisine dayanmakta. Ancak tutarsız hava koşulları ve düşük enerji yoğunluğu, günlük insan ihtiyaçlarını karşılamak için uygun olmadıkları anlamına geliyor.

Bilim insanlarının düşük maliyetli ve yüksek performanslı bir çözüm olduğunu iddia ettikleri yeni cihaz, bu talebi karşılamak için atık ısıdan yararlanıyor

Sistemin çalışan bir prototipine dayanan hesaplamalar, kanatlar üzerindeki 1 litre emici kaplamanın yüzde 30 bağıl neme sahip havada günde 1,3 litreye kadar içilebilir su üretebileceğini ortaya koydu.