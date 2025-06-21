HAVELSAN ve TDK'dan Türkçeye yapay zeka desteği

Türk Dil Kurumu (TDK) ile HAVELSAN önemli bir iş birliği başlattı. TDK'nın zengin dil verileri ve geniş edebi arşivi dijital ortama aktarılacak, güncellenip modellenerek "Derlem Tabanlı Türkçe Sözlük" oluşturulacak.

HAVELSAN ile Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçenin dijital dünyada daha güçlü temsil edilmesi için önemli bir iş birliğine imza attı. Yapay zeka teknolojilerinin desteğiyle TDK'nın dil verileri dijitalleştirilecek, güncellenecek ve modellenecek.

Ayrıca, 5 yıl sürecek işbirliği kapsamında TDK'nin sahip olduğu geniş edebi eser ve doküman arşivinin dijitalleştirilmesi ve HAVELSAN'ın üretken yapay zeka modeli MAIN kullanılarak milli imkanlarla "Türkçe Derlem Tabanlı Sözlük" oluşturulması amaçlanıyor.

Üç fazda yürütülecek projenin ilk 6 aylık döneminde veri altyapısı kurulacak ve sayısallaştırma çalışmaları gerçekleştirilecek. Daha sonraki fazlarda ise yapay zeka uygulamaları ve büyük dil modelleri geliştirilerek Türkçenin dijital dünyadaki varlığı güçlendirilecek.

DERLEM TABANLI TÜRKÇE SÖZLÜK PROJESİ GELİYOR

TDK'nin sahip olduğu kapsamlı metin kütüphanesi, bu projede kritik bir kaynak olarak rol alacak. Kurum, HAVELSAN'ın teknik desteğiyle bu zengin veri setini MAIN yapay zeka modeliyle uluslararası profesyonel standartlarda işleyerek milli ve bağımsız bir "Derlem Tabanlı Türkçe Sözlük Projesi" de resmen hayata geçirilecek.

TDK Başkanı Mert, törende yaptığı konuşmada, "Dil, bir milletin en temel unsurudur. TDK olarak üzerinde en fazla çalıştığımız konulardan biri 'Derlem Tabanlı Türkçe Sözlük' ve 'Büyük Dil Modeli'. HAVELSAN ile yürüttüğümüz bu önemli proje sayesinde Türkçe'mizin dijital dünyadaki konumu güçlenecek, geleceğe daha sağlam ve sistematik bir miras bırakacağız." ifadelerini kullandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar da "Bu proje, teknik bir yazılım çalışmasının ötesinde, Türk kültürüne ve diline değer katacak stratejik bir sorumluluktur. TDK'nin akademik yetkinliği ile HAVELSAN'ın yapay zeka alanındaki tecrübesini ve MAIN ürünümüzün yeteneklerini bir araya getirerek, Türkçemizi dijital çağın en ileri teknolojileriyle buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.