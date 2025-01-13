Hazar Denizi'nde hayalet ada: Bir anda ortaya çıktı, göz açıp kapayıncaya kadar yok oldu!

13 Ocak 2025 15:19 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 15:30

NASA uyduları, Hazar Denizi'nde bir çamur volkanı patlamasıyla ortaya çıkan ve bir yıl içinde tamamen erozyona uğrayarak kaybolan geçici bir ada tespit etti. Kumani Bank volkanının ürettiği bu tür hayalet adalar, geçmişte de kısa ömürlü oluşumlarla dikkat çekmişti.

Bir "hayalet" ada fikri, Scooby Doo'nun son bölümünden bir konsept gibi görünebilir. Ancak bu fikir, Hazar Denizi'nde gerçeğe dönüştü: NASA uyduları, gizemli bir ada tespit etti ve ardından tamamen yok olduğunu izledi.

Kara parçası, 2023'ün başlarında bir çamur volkanı patlamasıyla Azerbaycan kıyılarında ortaya çıktı. Ancak 2024'ün sonuna gelindiğinde neredeyse tamamen erozyona uğrayarak kayboldu. NASA Earth Observatory'ye göre ada, bir "hayalet gibi ortadan kayboldu çekildi."

ADANIN GÖRÜNTÜLERİ 3 KEZ KAYDEDİLDİ

ABD'nin uzay kurumu, yaptığı açıklamada, "Kumani Bank çamur volkanının güçlü patlamaları, 1861'deki ilk kaydedilen patlamasından bu yana birçok kez benzer geçici adalar oluşturdu. Chigil-Deniz olarak da bilinen bu oluşum, Azerbaycan'ın doğu kıyısına yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor."

NASA'nın Landsat 8 ve 9 uyduları, adanın görüntülerini 18 Kasım 2022, 14 Şubat 2023 ve 25 Aralık 2024 tarihlerinde yakaladı. Kasım ayında volkanın zirvesi deniz yüzeyinin altında kalıyordu. Ancak şubat ayındaki görüntüde ada ortaya çıkmıştı ve adadan bir sediment bulutu uzaklaşıyordu.

Adelaide Üniversitesi'nden jeolog Mark Tingay'e göre, ek uydu gözlemleri, adanın 30 Ocak ile 4 Şubat arasında oluştuğunu ve yaklaşık 400 metre genişliğinde olduğunu gösteriyor. Ancak 2024'ün sonuna gelindiğinde ada kaybolmuştu ve Kumani Bank'ın su yüzeyinde görünen kısmı "büyük ölçüde azalmıştı."

Volkanın önceki sekiz kaydedilmiş patlaması, iki günden az süren patlamalarla farklı boyut ve dayanıklılıklarda adalar üretmişti.

NASA, "Mayıs 1861'deki bir olay, su yüzeyinin 3.5 metre üzerinde ve sadece 87 metre genişliğinde bir ada oluşturdu. Bu ada 1862'nin başlarında erozyona uğrayarak yok oldu. En güçlü patlama 1950'de gerçekleşti ve 700 metre (2.300 feet) genişliğinde ve 6 metre (20 feet) yüksekliğinde bir ada oluşturdu." dedi.