Haziran ayının en güçlü Android telefonları: Şampiyon belli oldu

Popüler performans kıyaslama platformu AnTuTu, her ay olduğu gibi Haziran 2025'in en güçlü Android telefon modellerini açıkladı. 1-30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan testlerde amiral gemisi segmentindeki en iyi telefonlar belli oldu.
Listenin zirvesinde Red Magic 10S Pro+, tam 2 milyon 907 bin 137 puan alarak en güçlü telefon ünvanını kazandı. Hemen ardından 2 milyon 885 bin 215 puan alan Vivo X200 Ultra gelirken, üçüncü sıraya da 2 milyon 883 bin 92 puanla OPPO Find X8 Ultra yerleşti.
HAZİRAN 2025 TARİHİNDE EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLAR
İşte AnTuTu'nun Haziran 2025 amiral gemisi Android telefon performans sıralaması: