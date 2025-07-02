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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Haziran ayının en güçlü Android telefonları: Şampiyon belli oldu

Popüler performans testi platformu AnTuTu, Haziran 2025'in en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte tüm detaylar...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 17:39

Popüler performans kıyaslama platformu AnTuTu, her ay olduğu gibi Haziran 2025'in en güçlü Android telefon modellerini açıkladı. 1-30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan testlerde amiral gemisi segmentindeki en iyi telefonlar belli oldu.

Listenin zirvesinde Red Magic 10S Pro+, tam 2 milyon 907 bin 137 puan alarak en güçlü telefon ünvanını kazandı. Hemen ardından 2 milyon 885 bin 215 puan alan Vivo X200 Ultra gelirken, üçüncü sıraya da 2 milyon 883 bin 92 puanla OPPO Find X8 Ultra yerleşti.

Haziran ayının en güçlü Android telefonları: Şampiyon belli oldu

HAZİRAN 2025 TARİHİNDE EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLAR

İşte AnTuTu'nun Haziran 2025 amiral gemisi Android telefon performans sıralaması:

  • Red Magic 10S Pro+ - 2.907.137 puan
  • vivo X200 Ultra - 2.885.215 puan
  • OPPO Find X8 Ultra - 2.883.092 puan
  • vivo X200s - 2.874.982 puan
  • iQOO Neo10 Pro+ - 2.868.057 puan
  • Honor GT Pro - 2.842.016 puan
  • OnePlus Ace 5 Pro - 2.726.504 puan
  • OnePlus 13 - 2.713.111 puan
  • iQOO13 - 2.701.069 puan
  • REDMI K80 - 2.662.420 puan
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Sıkça Sorulan Sorular

AnTuTu puanı nedir ve neden önemli?
AnTuTu puanı, bir telefonun işlemci, grafik, bellek ve kullanıcı deneyimi gibi performans bileşenlerini ölçen popüler bir benchmark testidir. Yüksek puan, cihazın güçlü ve hızlı olduğunu gösterir.
ETİKETLER
#android
#antutu
#Telefon Performansı
#Kıyaslama
#Red Magic 10s Pro+
#Vivo X200 Ultra
#Oppo Find X8 Ultra
#Teknoloji
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