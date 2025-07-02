Haziran ayının en güçlü Android telefonları: Şampiyon belli oldu

Popüler performans kıyaslama platformu AnTuTu, her ay olduğu gibi Haziran 2025'in en güçlü Android telefon modellerini açıkladı. 1-30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan testlerde amiral gemisi segmentindeki en iyi telefonlar belli oldu.

Listenin zirvesinde Red Magic 10S Pro+, tam 2 milyon 907 bin 137 puan alarak en güçlü telefon ünvanını kazandı. Hemen ardından 2 milyon 885 bin 215 puan alan Vivo X200 Ultra gelirken, üçüncü sıraya da 2 milyon 883 bin 92 puanla OPPO Find X8 Ultra yerleşti.

HAZİRAN 2025 TARİHİNDE EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLAR

İşte AnTuTu'nun Haziran 2025 amiral gemisi Android telefon performans sıralaması:

Red Magic 10S Pro+ - 2.907.137 puan

vivo X200 Ultra - 2.885.215 puan

OPPO Find X8 Ultra - 2.883.092 puan

vivo X200s - 2.874.982 puan

iQOO Neo10 Pro+ - 2.868.057 puan

Honor GT Pro - 2.842.016 puan

OnePlus Ace 5 Pro - 2.726.504 puan

OnePlus 13 - 2.713.111 puan

iQOO13 - 2.701.069 puan

REDMI K80 - 2.662.420 puan