Hedefi 12'den vurdu: Türkiye'nin Çelik Kubbesi GÖKDEMİR ilk atışını yaptı

14 Ağustos 2024 10:51 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Savunma Sanayii alanında dev bir adım daha atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Savunma Sanayii alanında dev bir adım daha atıldı

Türkiye'nin Çelik Kubbe'ye giden yolu! Hava savunma sisteminde tüm tehditleri bertaraf edecek milli adım atıldı

Türkiye'nin Çelik Kubbe'ye giden yolu! Hava savunma sisteminde tüm tehditleri bertaraf edecek milli adım atıldı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı. SSİK'da alınan kararla ASELSAN'ın radar, yazılım, savunma stratejisi, füze ve fırlatma sistemlerini kapsayan "Çelik Kubbe" hava savunma sistemi duyuruldu.

Katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasına olanak sağlayacak Çelik Kubbe, "sistemler sistemi" olarak tanımlanıyor. Hava savunmasını yapay zeka desteğiyle gerçek zamanlı olarak yürüten sistem, tüm Türkiye'yi koruyacak.

ÇELİK KUBBE'NİN GÖKDEMİR'İ İLK ATIŞINI TAMAMLADI

GÖKDOĞAN füzesini kullanan GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi'nin ilk atış görüntüleri servis edildi. Geri sayım ile hedef uçağa doğru ateşlenen harp başlıksız test füzesinin hedefini başarıyla vurduğu anlar gözler önüne serildi.

GÖKDEMİR HAVA SAVUNMA SİSTEMİ'NİN ÖZELLİKLERİ

ASELSAN'dan gelen bilgilere göre, her bir GÖKDEMİR Füze Fırlatma Aracı, 8 ila 12 adet arasında GÖKDOĞAN Füzesi ateşleme kabiliyetine sahip olup, GÖKDOĞAN füzesi normalde 70+ kilometre menzile sahipken GÖKDEMİR üzerinden yerden atıldığında 30-35 kilometre etkili menzile sahip oluyor.

Savaş uçakları İHA (insansız hava araçları) ve SİHA (silahlı insansız hava araçları), seyir füzeleri, hava-kara füzeleri ve helikopterler, GÖKDEMİR'in hedeflerinden bazıları. Ayrıca platform orta menzil ve orta irtifa hava savunma aşamasında da kullanılacak.