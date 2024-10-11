Helene Kasırgası yardımında gizli ücret! Elon Musk'ın Starlink tuzağı ifşa oldu

11 Ekim 2024 10:13 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:17

Elon Musk, Kasırga Helene'den etkilenenlere "ücretsiz" Starlink internet hizmeti sunacağını duyurdu. Ancak bu hizmetten yararlanmanın bedeli hiç yok değil. Zira Starlink'i kullanabilmek için 400 dolar değerinde bir Starlink kitinin satın alınması gerekiyor. Ayrıca 30 günlük denemenin ardından kullanıcıları bekleyen bir tehlike de var.

Elon Musk​, Kasırga Helene yardımını bir dolandırıcılığa dönüştürmeyi başardı. Görünüşe göre, Elon Musk'ın Kasırga Helene'den etkilenenlere sunduğu "ücretsiz" Starlink​ yüksek hızlı internet hizmetleri hiç de ücretsiz değil ve yeni müşterileri tuzağa düşürmek için bir plan olabilir.

ELON MUSK, KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Geçen hafta, Starlink, Kasırga Helene yardımı arayanlar için sunduğu teklifi açıklayan bir web sitesine bir bağlantı paylaştı. "Kasırga Helene'den etkilenenler için veya etkilenen bölgelerdeki yanıt ve iyileşme çabalarına destek olmak isteyenler için, Starlink artık 30 gün boyunca ücretsizdir," şeklinde bir gönderi yapıldı.

Musk, gönderiyi yeniden paylaşarak, "Starlink terminalleri artık Kasırga Helene'den etkilenen bölgelerde otomatik olarak ödeme gerektirmeden çalışacak," eklemesini yaptı. Ancak web sitesine daha yakından bakıldığında, teklifin birkaç şartla birlikte geldiği görülüyor. “Lütfen unutmayın: Bu ücretsiz hizmete erişmek için bir Starlink kiti gereklidir. Eğer zaten bir Starlink kitiniz yoksa, bir tane satın almanız gerekecek,” şeklinde bir açıklama yer alıyor.

STARLINK KİTİ NE KADAR?

Peki Starlink kiti ne kadar? Gizmodo'ya göre, yeni müşterilerin kargo ve vergi dahil yaklaşık 400 dolar ödemesi gerekecek. Starlink ayrıca siparişlerin haftalarca gelmesini engelleyebilecek önemli gecikmeler olabileceği konusunda uyarıda bulundu ve hizmetlerini arayanlara Best Buy veya Home Depot gibi perakendecilerden bir kit satın almalarını önerdi. Bu durumda, kitin vergisiz fiyatı yaklaşık 350 dolar olacak.

DENEME SÜRESİ BİTİNCE OTOMATİK ABONELİK YAPILIYOR

Ama kullanıcıların ödemesi gerekenler bununla sınırlı değil. 30 günün ardından, sizi ücretli bir Konut aboneliğine geçireceğiz," diyor SpaceX'in web sitesi. Ücretli konut aboneliği, aylık 120 dolara mal oluyor, bu da tipik bir internet hizmetinden, aylık yaklaşık 40 dolar olan bir fiyattan oldukça fazla bir artış.

Yani Musk'ın teklifi, pahalı internet hizmeti için tipik bir ücretsiz denemeden pek farklı değil. Bu hafta başında, Donald Trump, Musk'ın Kasırga Helene'den etkilenen bölgelere Starlink hizmetleri sağlaması için kendisine teşekkür etti ve bunun ne olduğunu aslında pek de bilmediğini belirtti.

Geçen hafta, The Hill'e göre, SpaceX, Kuzey Carolina ve Helene’den etkilenen diğer bölgelere 10.000’den fazla Starlink terminali gönderdi. Her ilçede bir Starlink terminalinin dağıtılması planlandı. Kasırga Milton'a yanıt olarak, Musk, Çarşamba günü SpaceX ve T-Mobile'ın doğrudan cep telefonlarına hizmetlerini sunma sürecini hızlandırdığını açıkladı ve bu hizmetlerin "kasırgalardan etkilenenlere ücretsiz olarak sağlanacağını" duyurdu.

Trump gibi, Musk da federal kasırga yardım çabalarını karalamakta ve geçen hafta X platformunda FEMA çalışanlarının “Starlink terminallerinin dağıtılmasını aktif olarak engellediğini” iddia etti.