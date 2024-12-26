Hem yolda hem havada giden "Kara Uçak Gemisi" görücüye çıkıyor! Satış tarihi ve fiyatı belli oldu

26 Aralık 2024 10:14 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:15

Xpeng AeroHT, CES 2025'te modüler uçan arabası "Kara Uçak Gemisi"ni (Land Aircraft Carrier - LAC) sergileyecek. Kasım 2024'te ilk halka açık uçuşunu gerçekleştiren ve 2 binden fazla sipariş alan bu aracın satış tarihi ve fiyatı belli oldu.

Xpeng AeroHT, CES 2025'te (Tüketici Elektroniği Fuarı) modüler uçan araba olan Kara Uçak Gemisini (Land Aircraft Carrier - LAC) sergileyeceğini duyurdu. Bu araç, menzil uzatıcıya sahip üç akslı büyük bir uçak gemisi ve içinde iki koltuk bulunan bir uçan üniteden oluşuyor. Seri üretimin yaklaşık 2 milyon yuan (280 bin dolar) fiyat etiketiyle 2026 yılında yapılması planlanıyor.

KASIM 2024'TE İLK HALKA AÇIK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Kara Uçak Gemisi, Xpeng'in uçan araba birimi olan Xpeng AeroHT'nin en yeni ürünü olarak öne çıkıyor. Kasım 2024'te ilk halka açık uçuşunu gerçekleştiren araç, şu ana kadar 2 binden fazla sipariş aldı. Bu ay aracın yol testleri yapılmıştı. Xpeng CEO'su He Xiaopeng de LAC'yi yolda test etmişti. Araç, 2025'in başlarında, CES 2025'te sergilenmek üzere ABD'ye ulaşacak.

Xpeng AeroHT, Kara Uçak Gemisini 7 Ocak - 10 Ocak tarihleri arasında CES 2025'te (Tüketici Elektroniği Fuarı) sergileyecek. CES, Las Vegas Kongre Merkezi'nde her yıl düzenleniyor ve tüketici elektroniği sektöründeki yeni ürün ve teknolojilere ilişkin sunumlara ev sahipliği yapıyor.

YILDA 10 BİN ADET ÜRETİLECEK

Xpeng Kara Uçak Gemisi 2026 yılında hacimli üretime ve teslimatlara başlayacak. Yılda 10 bin adet üretilmesi planlanıyor. Öte yandan araç henüz seri üretimden uzak olsa da, Xpeng AeroHT şimdiden işletmelerden birkaç bin sipariş almış durumda.

XPENG KARA UÇAK GEMİSİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Xpeng Kara Uçak Gemisi'nin ana parçası "Ana Gemi" (Mothership) olarak adlandırılıyor. Bu, 5,5 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde büyük bir üç dingilli araçtır. Motor, bataryayı ve elektrik motorlarını şarj ediyor ancak tekerleklere doğrudan güç sağlamıyor.

Aracın karma menzili 1.000 km'ye ulaşıyor. Uçak birimi, Kara Uçak Gemisi'nin içinde gizleniyor ve tek bir düğmeyle serbest bırakılabiliyor. Tam şarjda 5-6 uçuş yapabilen aracın Ana Gemisi, 800V yüksek voltaj sistemi sayesinde uçağın bataryasını yüzde 30'dan 80'e 18 dakikada şarj edebiliyor. Uçağın içine iki yolcu sığabiliyor. Ayrıca manuel ve otomatik olmak üzere iki uçuş modunu destekliyor.