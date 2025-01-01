Her aracı ilgilendiren düzenleme geldi! Yeni dönem başlıyor: İşte bilinmesi gerekenler

01 Ocak 2025 09:22 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 09:26

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak motorlu araçlarda gelişmiş güvenlik sistemlerini zorunlu hale getiren düzenlemeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda, sürücü dikkat dağınıklığını tespit eden sistemler ve çarpışma verilerini kaydeden olay veri kaydedici sistemler tüm M ve N kategorisi araçlar için yeni teknik gerekliliklerle donatılacak.

Vatandaşların kara yollarındaki can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla, yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, uluslararası otomotiv mevzuatını dikkate alarak Avrupa Birliği (AB) standartlarına uyumlu bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, motorlu araçlar için gelişmiş güvenlik sistemlerine yönelik test prosedürleri ve teknik gereklilikler belirlendi.

DÜZENLEME HANGİ OTOMOBİLLERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenleme, M1 (otomobil), M2 (minibüs), M3 (otobüs), N1 (hafif ticari araç), N2 (kamyonet) ve N3 (kamyon) kategorilerindeki araçları kapsıyor. Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemine ilişkin mevzuat kapsamında bu araçların, gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemleri ile donatılmasına ve bu sistemlere ilişkin tip onayı için özel test prosedürleri ve teknik gerekliliklere ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlendi.

Sistem, kişisel biyometrik verileri dikkate almadan çalışacak şekilde tasarlandı. Kapalı devre sistemi sayesinde sürücü davranışlarına dair veriler sürekli olarak kayıt altına alınacak ve saklanacak. Çevresel koşulların da dikkate alındığı sistem, sürücünün dikkat dağınıklığını (bakış noktalarını) izleyerek, gerektiğinde görsel, işitsel ve dokunsal uyarılar verecek.

Olay Veri Kaydedici Sistemine İlişkin yönetmelikle de söz konusu motorlu araçların olay veri kaydedici sistemi ile donatılmasına ve bu sistemlere ilişkin tip onayı için özel test prosedürleri ve teknik gerekliliklere ilişkin hükümler ve bunların uygulanmasına ait usul ve esaslar düzenlendi.

Olay veri kaydedici sisteminde gerçekleştirilen yazılım güncellemeleri, bunların tehlikeye atılmasını ve geçersiz güncellemeleri makul ölçüde önlemek için korunacak. Kaydedilen çarpışma ile ilgili veriler ilgili yönetmelikte belirtilen standart hale getirilmiş veri link bağlantı elemanı üzerinde seri veri kapısı vasıtasıyla sağlanacak. Seri veri kapısının çarpışmadan sonra artık işlevsel olmadığı durumlarda, veriler olay veri kaydedici sistemine doğrudan bağlanarak alınabilir olacak.

Olay veri kaydedici sistemi tarafından kaydedilen veriler, aracın kilidini açmaya veya alet kullanmaya gerek kalmadan erişilebilen arayüzler üzerinden veya kablosuz bağlantılar için araç arayüzleri üzerinden erişime açılmayacak. Öte yandan, Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro Vi) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı İle İlgili Uygulama Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliği de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Olay Veri Kaydedici Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.