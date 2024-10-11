Her eve lazım robot! Tesla Optimus, yeni yetenekleri ile tanıtıldı

11 Ekim 2024 11:37 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 11:38

Elon Musk, "We, Robot" etkinliğinde tam otonom Cybercab ve Robovan modellerini tanıttı ve Tesla'nın insansı robotu Optimus'un yeteneklerini sergiledi. İnsansı robot, bebek bakmaktan barmenliğe, çöp toplamaktan evlerdeki günlük işleri yapmaya kadar her konuda becerikli.

Elon Musk​, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran "We, Robot" başlıklı etkinliğinde hem yeni elektrikli araçları Cybercab (tam otonom robotaksi) ve Robovan (tam otonom minibüs) modellerini tanıttı hem de Optimus​ adlı insansı robotunu bir kez daha sahneye çıkardı.

Şirket, etkinliğe birden fazla Tesla​ Optimus robotu getirerek ileri teknoloji robotların yeteneklerini gözler önüne serdi. Tesla CEO'su Elon Musk, Optimus'un sadece endüstriyel ortamlarda değil, evlerde de günlük işlerde kullanılacağını belirtti. Robotun 30 bin doların altında bir fiyatla tüketiciyle buluşacağını da ifade etti.

TESLA OPTIMUS, YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

Etkinlik sırasında yayınlanan videoda, Optimus'un yetenekleri ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı. Videoda robotun evde çocuklarla oyun oynayabileceği, temizlik işlerini yapabileceği, servis yapabileceği ve hatta alışveriş paketlerini arabadan alarak mutfağa taşıyabileceği gösterildi.

Tesla'nın planlarına göre, Optimus uzun vadede yalnızca bir endüstriyel robot olmakla kalmayıp ev işlerini kolaylaştıran bir yardımcı ve ev sahiplerinin hayatlarını kolaylaştıracak bir teknoloji olacak.

TESLA OPTIMUS, 2026'TE GENİŞ ÇAPLI ÜRETİME GEÇECEK

Bu kapsamda, Elon Musk birkaç ay önce X'te yaptığı bir paylaşımda, Optimus'un önümüzdeki yıl küçük çaplı üretime geçerek Tesla bünyesinde kullanılacağını, 2026 yılında ise geniş çaplı üretimle farklı şirketlerin de bu robotlardan faydalanabileceğini açıklamıştı.

Elon Musk, etkinliğin en çok ilgi çeken bölümlerinden biri olan Optimus Gen 2 tanıtımını yaptı. X platformun paylaşılan videoda insandan bağımsız hareket edebilen yeni nesil robot, sahip olduğu yeteneklerle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Musk, Optimus Gen 2 için "türünün en iyi örneği" ifadesini kullandı ve robotun bir insan gibi her türlü işi yapabileceğini öne sürdü.

TAŞ, KAĞIT, MAKAS OYNADI

Tesla Optimus'un yeteneklerini saymakla bitmez. Ancak dünkü etkinlikte özellikle bir sahne sosyal medyada viral oldu. İnsanlarla sesli olarak iletişim kurabilen Optimus, bir kişiyle taş, kağıt, makas oynadı. X'te @Teslarati hesabı, o anları "Geleceğe hoşgeldiniz" ifadeleri ile paylaştı.