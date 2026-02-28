Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Herkesi ilgilendiriyor: Wi-Fi ağlarında yeni tehlike

Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, modern Wi-Fi ağlarını etkileyen AirSnitch adlı güvenlik açığını ortaya çıkardı. Zafiyet, aynı ağa bağlı cihazlar arasında veri ele geçirilmesine ve gelişmiş MITM saldırılarına kapı aralıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Herkesi ilgilendiriyor: Wi-Fi ağlarında yeni tehlike
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 14:31

Kablosuz ağlar günlük hayatın vazgeçilmezi. Evde, ofiste, kampüste… Ancak Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacıların ortaya çıkardığı yeni bir , Wi-Fi ağlarının sandığımız kadar güvenli olmayabileceğini gösteriyor. “AirSnitch” adı verilen bu zafiyet, aynı ağa bağlı bir kullanıcının diğer cihazların veri trafiğini ele geçirebilmesine imkân tanıyor. Üstelik çoğu yönlendiricide güvenlik önlemi olarak kullanılan istemci izolasyonu açık olsa bile. Yani cihazların birbirini görmesini engelleyen sistemler dahi bu saldırıyı tamamen durduramıyor.

Herkesi ilgilendiriyor: Wi-Fi ağlarında yeni tehlike

TEMELDEKİ MİMARİ ZAFİYET

Araştırmaya göre sorun, Wi-Fi protokolünün temel mimarisine dayanıyor. Wi-Fi sisteminde MAC adresleri, şifreleme anahtarları ve IP adresleri Layer 1, 2 ve 3 seviyelerinde kriptografik olarak birbirine sıkı şekilde bağlanmış değil. İşte bu boşluk, saldırganlara başka bir cihazın kimliğine bürünme fırsatı veriyor. Bir başka deyişle saldırgan, ağ içindeki bir cihaz gibi davranabiliyor. Bu da veri trafiğinin yönlendirilmesine ve “ortadaki adam saldırısı” (MITM) olarak bilinen yöntemin uygulanmasına zemin hazırlıyor. Araştırmacılar, AirSnitch’in dünya çapında kullanılan Wi-Fi şifrelemelerini aşabildiğini belirtiyor. Dahası; çerez hırsızlığı, DNS zehirleme ve önbellek zehirleme gibi daha ileri düzey saldırılar için de kullanılabileceği vurgulanıyor. Açıkçası tablo hafife alınacak gibi değil.

İSTEMCİ İZOLASYONU NASIL AŞILIYOR?

AirSnitch’in en dikkat çeken yönü, istemci izolasyonunu devre dışı bırakabilmesi. Bunun için birden fazla teknik kullanılıyor. İlk yöntem, ağdaki paylaşılan anahtarların suistimali. Pek çok Wi-Fi ağı tek bir parola ya da Group Temporal Key (GTK) kullanıyor. Saldırgan, hedef cihaza gönderilecek paketleri GTK yayın çerçevesine yerleştiriyor. Paketler tüm ağa gönderilmiş gibi görünüyor ve hedef cihaz tarafından kabul ediliyor. Böylece saldırgan, daha karmaşık saldırılar için ilk adımı atmış oluyor. Bir diğer teknik ise “Gateway Bouncing” olarak adlandırılıyor. Burada saldırgan veri paketlerini ağ geçidinin MAC adresine yönlendiriyor. Ağ geçidi, Layer 3 IP adresinde hedefi görünce Layer 2’deki hedefi dikkate almıyor ve paketi doğrudan kurbana iletiyor. Sonuçta istemciler doğrudan bağlantı kurmadan veri alışverişi yapabiliyor.

Buna ek olarak MAC spoofing yöntemiyle hedef cihazın MAC adresi taklit edilebiliyor. Böylece aşağı yönlü trafik saldırgana yönlendiriliyor. Benzer şekilde ağ geçidinin MAC adresi taklit edilerek yukarı yönlü trafik de ele geçirilebiliyor. Yani saldırgan, trafiğin iki yönünü de kontrol edebilecek konuma gelebiliyor.

Herkesi ilgilendiriyor: Wi-Fi ağlarında yeni tehlike

HANGİ CİHAZLAR ETKİLENİYOR?

Araştırma, açığın yalnızca belirli bir markaya özgü olmadığını ortaya koyuyor. Netgear Nighthawk X6 R8000, Tenda RX2 Pro, D-LINK DIR-3040, TP-Link Archer AXE75 ve Asus RT-AX57 gibi popüler ev yönlendiricilerinde zafiyet tespit edildi. Ayrıca DD-WRT v3.0-r44715 ve OpenWrt 24.10 gibi açık kaynaklı firmware’lerde ve iki üniversite kurumsal ağında da benzer sorunlara rastlandı. Bu da meselenin üretici hatasından çok, Wi-Fi mimarisinin kendisinden kaynaklandığını gösteriyor.

Uzmanlar, bu saldırının teknik olarak karmaşık olduğunu ve her kullanıcının kolayca uygulayabileceği bir yöntem olmadığını belirtiyor. Ancak bu durum, riski ortadan kaldırmıyor. Araştırmacılar, istemci izolasyonu için daha güçlü standartların geliştirilmesi gerektiğini açıkça vurguluyor.

ETİKETLER
#güvenlik açığı
#Wi-fi Güvenliği
#Airsnitch
#Mitm Saldırısı
#Istemci Izolasyonu
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.