Herkesi 'Örümcek Adam'a dönüştürecek özel bir yapışkan geliştirildi

02 May 2024 14:20 - Güncelleme : 02 May 2024 14:21

Marvel Comics'in çizgi romanlarında gördüğümüz, Sinematik Evren'de de hikayesini bolca izlediğimiz Örümcek Adam'ın düz duvarda gezinebilme yeteneğine günün birinde sahip olabileceğinizi söylesek ne derdiniz?

Singapur'daki bilim insanlarının şekil hafızalı bir polimerden üretmiş olduğu, sıcaklığı değiştirerek yüzeylere yapışan ve yüzeylerden ayrılan, güçlü ve yeniden kullanılabilir yapıştırıcı tam da bu imkanı sağlıyor.

'E44 Epoksi' adı verilen malzeme, oda sıcaklığındayken sert ve camsı bir plastik kıvamındayken ısıtıldığında yumuşak ve yapışkan hale geliyor. Yapıştığı yerden çıkarmak istediğinizde tek yapmanız gereken yeniden ısıtmak oluyor. Üstelik hiç iz de bırakmıyor.

BİRÇOK YÜZEYE YAPIŞABİLİYOR

Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi'ndeki (NTU) bilim insanları tarafından yapılan testlerde, yapıştırıcı bir dizi farklı yüzeye tutunabildi ve arkasında yapışkan bir kalıntı bırakmadı. Ekip, deneyler sonucunda malzeme için en iyi şeklin, her biri birkaç milimetre genişliğinde olan ve fibril adı verilen saç benzeri yapı olduğunu buldu.

Örneğin bir düzenekte, 19,6 mm kesitli fibriller kullanıldı ve 1,56 kg'ye kadar ağırlık taşıyabildi. Fibril sayısı arttıkça malzemenin tutabildiği ağırlık da yükseldi. Bir başka örnekte, 60 kg ağırlığı bile taşıyabildiği belirtildi.

"ÖRÜMCEK ADAM GİBİ DUVARA TIRMANILABİLECEK"

Araştırmanın başyazarı Profesör Jimmy Hsia, "Bu teknoloji yapışkan tutucularda ve tırmanma robotlarında çok faydalı olacak ve bir gün insanların gerçek bir Örümcek Adam gibi duvarlara tırmanmasını sağlayabilir" ifadesini kullandı.

Yapıştırıcının bir yüzeyden ayrılabilmesi için 60 °C sıcaklıkta ısıtılması gerekiyor ki bu da saç kurutma makinesi kullanılarak bir dakikaya kadar ulaşılabiliyor. Bir yüzeye bastırıldıktan sonra, yerine kilitlenecek kadar soğuması ise yaklaşık üç dakika sürüyor.