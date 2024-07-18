Hiç piyasaya çıkmayan kumanda benzeri akıllı telefonun incelemesi yayınlandı

18 Temmuz 2024 17:42 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 17:42

Essential PH-2 isimli telefon, ilk olarak 2019 yılında "Project Gem" kod adıyla ortaya çıkmıştı. Cihaz, The Verge sitesinin analizine göre tasarım olarak Sony'nin uzunluğuyla dikkat çeken Xperia 1 modelini ikiye böldüğünüzde elde edeceğiniz şey gibi duruyor.

PH-2'yi Nova Launcher üzerinde çalışan bir yazılım mühendisi olan Rob Wainwright eBay'den satın aldı. Wainwright, videoda Spotify ve Uber gibi uygulamalar için kart tarzı widget'ların yanı sıra üstte akıllı saat tarzı bir saat ile çalışır durumda olan PH-2'yi gösteriyor.

ESSENTIAL PH-2 NEDEN SATIŞA ÇIKMADI?

Bu soruya cevap vermek için biraz geçmişe gitmemiz gerekiyor. Essential, 2017 yılında piyasaya sürdüğü ilk telefonundan yalnızca 150 bin adet satabilmişti. Bu da oldukça az bir rakam fakat tek sorun firmanın satışlardaki başarısızlığı değil.

O tarihte The Information ve New York Times, şirketin kurucusu Andy Rubin'in birkaç yıl önce Google'dan ayrılmasını çevreleyen cinsel suistimal iddialarıyla ilgili rahatsız edici ayrıntıları öne sürmüştü. Akabinde şirket ikinci telefon için planlarını iptal etti ve 2020'nin başlarında cihazı müşterilere ulaştırmak için "net bir yolu olmadığını" söyledi.

Videoda PH-2'nin 2.160 x 560 çözünürlüğe sahip 5,7 inç uzunluğundaki AMOLED ekranı ve önde delikli kamera, arkada ise çıkıntılı bir kamera ve işlevsel olmayan bir parmak izi okuyucusu gösteriliyor. PH-1 gibi bu da bir parmak izi mıknatısı olarak karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı arayüzü tam olarak tamamlanmamış olsa da video, alt köşelerde ana ekrana veya geri gitmek için yukarı kaydırma hareketleri olan özel Android başlatıcısını gösteriyor. Ana ekrandaki kartların çoğu aslında küçük web uygulamalarından ibaret.