Honda, fütüristik otomobillerinin görüntülerini paylaştı: Çıkış tarihleri de belli oldu

19 Aralık 2024 12:18 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 12:18

Honda, CES 2025'te yeni "0 Serisi" elektrikli araç serisinin prototiplerini tanıtarak geçen yıl gösterdiği "Saloon" ve "Space-Hub" konseptlerini bir sonraki aşamaya taşıyacak.

Honda​, bu yıl tüketici elektroniği fuarı CES 2025'te yeni "0 Series" elektrikli araç​ (EV) serisinin bir sonraki aşamasını tanıtacağını duyurdu. Las Vegas'ta gerçekleşecek etkinlikte şirket, geçen yıl tanıtılan konseptlere dayanan iki prototip elektrikli modelini görücüye çıkarmayı planladığını açıkladı. Her iki modelin de 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

HONDA, 'SALOON' VE 'SPACE-HUB' KONSEPTLERİNİ GÖSTERDİ

Honda, otomotiv ve motorlu araçlar alanında tanınan bir isim olsa da, elektrikli araç alanındaki varlığı sınırlı ancak büyüyen bir durumdaydı. Japon otomobil üreticisi, yeni 0 Serisi tasarım diline dair ilk halka açık gösterimi CES 2024'te bu yılın ocak ayında yapmış ve "Saloon" ve "Space-Hub" olarak adlandırılan iki EV​ konseptini tanıtmıştı.

O dönemde Honda, bu iki konseptin firmanın yeni nesil elektrikli araçlarına yönelik bir tasarım öncüsü olduğunu belirtmişti. Honda daha önce, Saloon'un 0 Serisi'nde piyasaya sürülecek iki yolcu otomobilinden biri olacağını ve otomobil üreticisinin, bu süreçte bir sonraki adımı attığını belirtmişti. Şimdi konseptlerden prototiplere geçen Honda, CES 2025'te yapılacak tanıtımdan önce bu modelleri gösterdi.

HONDA, CES'TE İKİ 0 SERİSİ PROTOTİPİNİ VE YENİ TEKNOLOJİLERİNİ TANITACAK

Honda, bugün yukarıdaki iki teaser görüntüsünü yayınladı ve bu prototiplerin CES'te Las Vegas Kongre Merkezi'nde 7 Ocak'ta resmi olarak tanıtılacağını duyurdu. Honda'ya göre bu prototipler, 0 Serisi'ndeki bir sonraki modelleri temsil ediyor ve 2026 yılında küresel pazara sunulması planlanıyor.

Honda, elektrikli araç prototipleri hakkında daha fazla detay paylaşmamış olsa da, bunların en az bir yıl önce tanıtılan Saloon ve Space-Hub konseptlerinin yeni hali olduğu açıkça görülüyor. Bu iki özel bataryalı elektrikli araç (BEV), Honda'nın 0 Serisi serisinde piyasaya sürülecek ilk modeller olacak ve tüketicilere çok farklı tasarımlar sunacak.