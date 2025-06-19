Honda'dan Elon Musk'a rakip! Uzaya gözünü dikti

Otomobil dünyasının köklü markalarından Honda, sınırlarını genişleterek uzay teknolojilerine de adım atıyor. Japon devinin Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen deneysel yeniden kullanılabilir roket, Hokkaido’da başarıyla fırlatılıp indirildi.

Daha çok otomobilleriyle tanınan Japonya merkezli Honda, hiç beklenmedik bir sektöre girme yolunda ilk adımı attı: Firma, yaptığı açıklamada, deneysel yeniden kullanılabilir roketini başarıyla fırlatıp indirdiğini duyurdu. Roket yaklaşık 275 metre yüksekliğe kadar çıktı.

HONDA DA ROKET İŞİNE GİRİYOR

Honda'nın Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen deneysel roketin fırlatılması, "yükselme ve iniş sırasında uçuş stabilitesi ile iniş kabiliyeti gibi roketin yeniden kullanılabilirliği için gerekli olan temel teknolojileri göstermek amacıyla" gerçekleştirildi.

Japonya'nın Hokkaido kentinde gerçekleşen fırlatmanın bir videosunu da yayınlayan Honda, uçuşun sadece 1 dakika sürdüğünü ve roketin "hedef iniş noktasının 37 cm yakınına" indiğini açıkladı.

Honda'nın "yeniden kullanılabilir fırlatma aracı" (RLV) olarak adlandırdığı test roketi, 6,3 metre yüksekliğinde olup, yakıt dahil 1.312 kilogram, yakıtsız ise 900 kilogram ağırlığında bulunuyor.

Şu aşamada Honda'nın roketi henüz SpaceX'in Falcon 9 aracıyla kıyaslanabilecek seviyede bile değil. Falcon 9, 70 metre yüksekliğe sahip ve 500 başarılı uzay görevi gerçekleştirmiş durumda, bunların arasında binlerce Starlink uydusunun fırlatılması da yer alıyor. Ancak Honda, geliştirdiği roket teknolojisinin bir gün uydu fırlatabilecek kapasiteye ulaşmasını umut ediyor.