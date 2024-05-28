Honor Earbuds X7 tanıtıldı: 40 saat pil ömrü!

28 May 2024 14:27 - Güncelleme : 28 May 2024 14:27

Huawei'nin eski alt markası Honor, 40 saate varan pil ömrü ile uzun süreli kullanım sağlayan ve Altın Kulak sertifikasıyla birlikte yüksek kaliteli ses çıkışına sahip olan Earbuds X7 kablosuz kulaklıklarını tanıttı.

HONOR EARBUDS X7 ÖZELLİKLERİ

Her bir kulaklık yaklaşık 3,8 gram ağırlığında ve tek şarjla 9 saate kadar kullanım sağlıyor. Şarj kutusuyla birlikte çalma süresi 30 saate çıkıyor. Earbuds X7, sadece 10 dakikalık bir şarjla üç saate kadar kullanım imkanı tanıyan hızlı şarj teknolojisine sahip.

Tam bas çıkışına sahip 10 mm'lik dinamik bir ünite kullanan Earbuds X7, net tiz iletimi için polimer kompozit kaplamalı bir çanak diyaframa sahip olup, "Gök Mavisi" ve "Beyaz" renk seçenekleriyle birlikte tanıtıldı.

Kablosuz kulaklıklar, çağrıları cevaplamak/sonlandırmak veya müzik çalmak/duraklatmak için çift tıklama dahil olmak üzere dokunmatik kullanımı destekliyor. Kulaklığa uzun basıldığında cihaz bir çağrıyı reddedebiliyor.

HONOR EARBUDS X7 FİYATI

Yeni Honor Earbuds X7, Çin'deki mağazalarda 299 yuan (41 dolar) fiyatla satışa sunuldu. Honor'un kablosuz kulaklığı daha sonra uluslararası pazarda piyasaya sürüp sürmeyeceği belli değil.