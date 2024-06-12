HTC geri döndü! U24 Pro akıllı telefon modeli resmen tanıtıldı

12 Haziran 2024 13:31 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 13:31

Tayvanlı teknoloji devi HTC, uzun bir aranın ardından akıllı telefon pazarına geri döndü. Geçtiğimiz günlerde U24 Pro akıllı telefon modelini X hesabından yaptığı bir paylaşımla gösteren şirket, bugün ise cihazın üzerindeki perdeyi tamamen kaldırdı.

HTC U24 PRO ÖZELLİKLERİ

HTC U24 Pro, kavisli bir ön yüze sahip olarak geliyor. Gücünü Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon, 6,8 büyüklüğünde OLED ekranla dağıtıma çıkıyor. Bu ekran, 120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir deneyim vaat ediyor.

Depolama kapasitesi 256 GB veya 512 GB olarak tercih edilebilen cep telefonu, 12 GB RAM ile kutudan çıkıyor. 4 bin 600 mAh bataryası 60W şarj hızını destekleyen HTC U24 Pro, 15W kablosuz ve 5W ters kablosuz şarj özelliklerini de destekliyor.

Arka tarafta üç kameramız var: 50 Megapiksel geniş açı + 50 Megapiksel telefoto (2x) + 8 Megapiksel ultra geniş açı. Ön tarafta ise selfie ve video görüşmeleri gibi işlemlerde kullanılacak 50 Megapiksel kamera yer alıyor.

HTC U24 PRO FİYATI

Bluetooth 5.3 ve IP67 özelliklerine sahip olan HTC U24 Pro, merak edenler için 167.1 x 74.9 x 8.98mm gövde boyutlarını taşıyor ve ağırlığı da 198 gram olarak geliyor. HTC U24 Pro, 586 dolar başlangıç fiyat ile tüketicilere hitap ediyor.